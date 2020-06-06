Май этого года в мире признан самым теплым за 40 лет. Эстонии не повезло

«Температуры по Европе довольно существенно отклонялись от среднего показателя за 1981–2010 годы в мае 2020 года», — сообщает служба.

Таким образом май 2020 года стал самым теплым за указанный период. По данным C3S, в некоторых частях Сибири температура была выше средней вплоть до 10°С.

Этого нельзя сказать про Эстонию, где май оказался самым холодным как минимум с 2003 года.