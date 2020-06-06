Май этого года в мире признан самым теплым за 40 лет. Эстонии не повезло

Май 2020 года глобально оказался на 0,63°С теплее среднего показателя, передает Mixnews.lv со ссылкой на Copernicus Climate Change Service (C3S).
«Температуры по Европе довольно существенно отклонялись от среднего показателя за 1981–2010 годы в мае 2020 года», — сообщает служба.
Таким образом май 2020 года стал самым теплым за указанный период. По данным C3S, в некоторых частях Сибири температура была выше средней вплоть до 10°С.
Этого нельзя сказать про Эстонию, где май оказался самым холодным как минимум с 2003 года.
Если всего два года назад средняя майская температура воздуха составила в нашей стране 14,35°C, то в этом году - 9,00°C, что является самым низким показателем с 1999 года, когда средняя температура в этом месяце составила всего 8,1°C.