Сб, 6.06.2020
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  • Май этого года в мире признан самым теплым за 40 лет. Эстонии не повезло

Май этого года в мире признан самым теплым за 40 лет. Эстонии не повезло

Maikuu jooksul likvideeritakse Viljandi järvelt kaks omavoliliselt paigaldatud paadisilda ja nende asemele ehitatakse ligi 9000 euro eest uued.

ФОТО: Elmo Riig

Май 2020 года глобально оказался на 0,63°С теплее среднего показателя, передает Mixnews.lv со ссылкой на Copernicus Climate Change Service (C3S).

«Температуры по Европе довольно существенно отклонялись от среднего показателя за 1981–2010 годы в мае 2020 года», — сообщает служба.

Таким образом май 2020 года стал самым теплым за указанный период. По данным C3S, в некоторых частях Сибири температура была выше средней вплоть до 10°С.

Этого нельзя сказать про Эстонию, где май оказался самым холодным как минимум с 2003 года. 

Если всего два года назад средняя майская температура воздуха составила в нашей стране 14,35°C, то в этом году - 9,00°C, что является самым низким показателем с 1999 года, когда средняя температура в этом месяце составила всего 8,1°C.

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