Сб, 6.06.2020
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Результаты около ста взятых в доме призрения проб были отрицательными

В четверг в доме призрения Вяйке-Маарья проверили на коронавирус около ста человек. Все результаты оказались отрицательными.

ФОТО: Erakogu

В четверг в доме призрения Вяйке-Маарья проверили на коронавирус около ста человек. До сих пор положительных проб не было, пишет Virumaa Teataja.

Волостной старейшина Вяйке-Маарья Индрек Кескюла сказал, что результаты тестов все же показывают положение дел на четверг. «Поскольку у болезни существует инкубационный период, мы должны две недели быть бдительными и максимально избегать контактов», - сказал Кескюла.

По его словам, через неделю планируется провести повторное тестирование. В пятницу вечером в волости прошло кризисное совещание для оценки рисков и составления руководства к действию.

Волостной старейшина сказал, что на следующей неделе меры примут во всех учреждениях: бани и спортивные здания закроют. Не рекомендуется приводить детей в детский сад, а культурные события отменят.

Коронавирус попал в дом призрения Вяйке-Маарья через местного сотрудника. Он заразился вирусом на семейном мероприятии. Речь идет о внутрисемейном заражении.

Заведующая отделением восточного региона Департамента здоровья Марье Муузикус сказала, что носитель вируса прибыл из-за границы и вирус коварно начал распространяться на встрече в семейном кругу.

В доме призрения Вяйке-Маарья 65 подопечных и чуть более 20 работников. По данным Департамента здоровья, за сутки поступило 20 позитивных результатов тестов: по одному в Ляэне-Вирумаа и Валгамаа, 15 в Харьюмаа и три в Ида-Вирумаа.

В Харьюмаа четыре человека заразились в кругу семьи, а в четырех случаях люди заражались на работе.

Заведующий отделом неотложной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай сказал ERR, что рост числа заболеваний отчасти связан с прибывающими из Финляндии и Швеции людьми. В середине мая таких случаев было 17.

Кадай отметил, что беспокойство внушает то, что люди по-прежнему ходят на работу с гриппоподобными симптомами, где болезнь распространяется шире.

«Дело не столько в путешествиях или передвижении между странами, но даже в этих случаях мы видим, что люди уделяют недостаточно внимания симптомам своего заболевания», - сказал Кадай. Он напомнил, что предотвратить заражение коронавирусом и его распространение можно с помощью ответственного поведения.

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