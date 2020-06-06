Результаты около ста взятых в доме призрения проб были отрицательными

Волостной старейшина Вяйке-Маарья Индрек Кескюла сказал, что результаты тестов все же показывают положение дел на четверг. «Поскольку у болезни существует инкубационный период, мы должны две недели быть бдительными и максимально избегать контактов», - сказал Кескюла.

По его словам, через неделю планируется провести повторное тестирование. В пятницу вечером в волости прошло кризисное совещание для оценки рисков и составления руководства к действию.

Волостной старейшина сказал, что на следующей неделе меры примут во всех учреждениях: бани и спортивные здания закроют. Не рекомендуется приводить детей в детский сад, а культурные события отменят.

Коронавирус попал в дом призрения Вяйке-Маарья через местного сотрудника. Он заразился вирусом на семейном мероприятии. Речь идет о внутрисемейном заражении.

Заведующая отделением восточного региона Департамента здоровья Марье Муузикус сказала, что носитель вируса прибыл из-за границы и вирус коварно начал распространяться на встрече в семейном кругу.

В доме призрения Вяйке-Маарья 65 подопечных и чуть более 20 работников. По данным Департамента здоровья, за сутки поступило 20 позитивных результатов тестов: по одному в Ляэне-Вирумаа и Валгамаа, 15 в Харьюмаа и три в Ида-Вирумаа.

В Харьюмаа четыре человека заразились в кругу семьи, а в четырех случаях люди заражались на работе.

Заведующий отделом неотложной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай сказал ERR, что рост числа заболеваний отчасти связан с прибывающими из Финляндии и Швеции людьми. В середине мая таких случаев было 17.

Кадай отметил, что беспокойство внушает то, что люди по-прежнему ходят на работу с гриппоподобными симптомами, где болезнь распространяется шире.