Грибники в шоке: в лесу уже появились первые белые грибы!

«Это очень странный год в грибной стране - боровики можно найти почти круглый год», - прокомментировал житель Тарту Туудур Тамме свой "улов" из трех грибов. Судя по внешнему виду, он предположил, что речь идет о красноголовиках.

"В любом случае, они были съедобными", - сказал Тамме, который сразу же их и уплел. Белые грибы он собирал недалеко от сила Киума, что под Пыльва. Осенью последний белый гриб он находил там в середине ноября.

«Это хорошее грибное место, которое отец показал мне, когда я был маленьким, там не только грибы, но и много брусники», - отметил Туудур Тамме.