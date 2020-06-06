Сб, 6.06.2020
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Грибники в шоке: в лесу уже появились первые белые грибы!

Põlvamaalt Kiumalt leitud puravikud.

ФОТО: Tuudur Tamme

Хотя, как правило, белые грибы в эстонских лесах можно найти только после Иванова дня, сегодня днем вышедшие на разведку грибники находили боровики и возле Пыльва и под Пярну, пишет Postimees.

«Это очень странный год в грибной стране - боровики можно найти почти круглый год», - прокомментировал житель Тарту Туудур Тамме свой "улов" из трех грибов. Судя по внешнему виду, он предположил, что речь идет о красноголовиках.

"В любом случае, они были съедобными", - сказал Тамме, который сразу же их и уплел. Белые грибы он собирал недалеко от сила Киума, что под Пыльва. Осенью последний белый гриб он находил там в середине ноября.

«Это хорошее грибное место, которое отец показал мне, когда я был маленьким, там не только грибы, но и много брусники», - отметил Туудур Тамме.

Один житель Пярну, который в эту дождливую субботу пошел в лес, также обнаружил там грибы с таким же внешним видом.

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