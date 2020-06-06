Советники канцлера юстиции выявили ряд недостатков в организации работы открытых тюрем

В письме, направленном в Министерство юстиции, канцлер юстиции Юлле Мадизе подчеркнула, что, несмотря на рекомендацию канцлера юстиции, направленную в Министерство юстиции и тюрьмы в 2016 году, заключенные в открытых тюрьмах по-прежнему не могут пользоваться компьютерами, интернетом, а за пределами тюрьмы и мобильными телефонами. "Отчуждение от цифрового мира не помогает законопослушному поведению или возвращению к нормальной жизни", - отметила Мадизе.