Советники канцлера юстиции выявили ряд недостатков в организации работы открытых тюрем

В феврале советники канцлера юстиции проверили работу открытых тюрем Вируской тюрьмы, Таллиннской тюрьмы и Тартуской тюрьмы, и в ходе проверки было выявлен ряд недостатков, передает Rus.ERR.
В письме, направленном в Министерство юстиции, канцлер юстиции Юлле Мадизе подчеркнула, что, несмотря на рекомендацию канцлера юстиции, направленную в Министерство юстиции и тюрьмы в 2016 году, заключенные в открытых тюрьмах по-прежнему не могут пользоваться компьютерами, интернетом, а за пределами тюрьмы и мобильными телефонами. "Отчуждение от цифрового мира не помогает законопослушному поведению или возвращению к нормальной жизни", - отметила Мадизе.
По словам канцлера юстиции, женщины-заключенные Тартуской открытой тюрьмы должны иметь возможность заниматься спортом во дворе тюрьмы. "Тюрьма должна установить во дворе необходимое спортивное оборудование или установить для женщин фиксированное время использования спортивной площадки во дворе для заключенных мужского пола", - пояснила Мадизе.