Требование времени: в рейде «Дуют все» теперь участвуют не только полицейские

«Относительно рейдов по выявлению нетрезвых водителей мы уже ранее консультировали полицию, но чиновники Департамента здоровья впервые находятся во время рейдов на месте», - сказала заведующая отделом пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Урмаса Крулля, во время рейда используются бесконтактные индикаторные средства, что означает, что к алкотестеру тот, кто в него дует, не прикасается. «Должностные лица, проводящие рейд, должны носить маску и перчатки, чтобы свести риск заражения к минимуму. Индикаторные устройства также регулярно дезинфицируются. При желании можно попросить одноразовый мундштук», - сказал Крулль.

По данным Департамента здоровья, в настоящее время риск заражения в Эстонии низок, и вероятность заражения вирусом во время рейда по выявлению нетрезвых водителей мала.