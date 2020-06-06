Требование времени: в рейде «Дуют все» теперь участвуют не только полицейские

В полицейских рейдах по выявлению нетрезвых водителей «Дуют все» сегодня участвуют инспекторы Департамента здоровья, чтобы консультировать чиновников полиции относительно обеспечения инфекционной безопасности во время рейда, пишет Postimees.
«Относительно рейдов по выявлению нетрезвых водителей мы уже ранее консультировали полицию, но чиновники Департамента здоровья впервые находятся во время рейдов на месте», - сказала заведующая отделом пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик.
По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Урмаса Крулля, во время рейда используются бесконтактные индикаторные средства, что означает, что к алкотестеру тот, кто в него дует, не прикасается. «Должностные лица, проводящие рейд, должны носить маску и перчатки, чтобы свести риск заражения к минимуму. Индикаторные устройства также регулярно дезинфицируются. При желании можно попросить одноразовый мундштук», - сказал Крулль.
По данным Департамента здоровья, в настоящее время риск заражения в Эстонии низок, и вероятность заражения вирусом во время рейда по выявлению нетрезвых водителей мала.
Департамент здоровья напоминает, что для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, по-прежнему необходимо тщательно мыть руки, больным оставаться дома и держать дистанцию. Коронавирус распространяется от зараженного человека к здоровому в основном при тесном контакте. Тесным контактом считается ситуация, в которой люди в течение 15 минут находятся друг от друга на расстоянии менее двух метров.