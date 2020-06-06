Списывавших на э-тесте выдал подозрительный метод решения задачи по математике

Странный метод и схожие шаблоны в решении одной математической задачи теперь привели учителей к выводу, что около 160 участников могли использовать в работе над тестом помощь стороннего мобильного приложения. Тем не менее, обвинить никого невозможно, поэтому еще более важную роль играют согласованность между аттестатом учащегося, собеседованием и результатом теста.

Проведением совместных вступительных экзаменов в Тарту заправляла Гимназия Яана Поска. Учителя математики этой школы поняли, что при электронном тестировании могло иметь место списывание. По словам директора гимназии Хельмера Йыги, риски электронного теста были известны с самого начала.

Выбора не было

«В начале чрезвычайного положения сразу было понятно, что мы не можем отменить тесты и просто сделать прием на основе аттестатов. Отсрочка также была немыслима, поэтому в качестве решения оставался электронный тест, хотя в то время риски нечестных приемов были уже известны», - сказал Йыги.

А именно, как учащимся, так и преподавателям, известно мобильное приложение Photomath, которое используется для целей самоконтроля. Он предоставляет уравнения и формулы и помогает решать математические задачи.

Подозрение, что для выполнения теста использовалась помощь одного и того же мобильного приложения, возникло, когда учителя гимназии Яана Поска начали исправлять работы. Всего в тесте было 12 задач, треть из которых нужно было решать вручную. Одно задание касалось решения квадратного уравнения, и почти у десятой части учеников учителя математики обнаружили одинаковый неизвестный до сих пор подход к решению. По словам Хельмера Йыги, такое решение не преподается в эстонских школах.

Директор Тартуской гимназии Тамме Айн Тыниссон подтвердил, что информация о возможности списывания дошла до всех принимавших участие в тестировании школ. «Мы узнали о подозрении и конкретно о работах, на которых была эта отметка. Но, честно говоря, я не могу оценить, насколько большое преимущество они получили от списывания», - сказал Айн Тыниссон.

По его словам, роль играет не только тест, но также аттестат и собеседование. «Мы смотрим на это как на набор. Иногда возникают вопросы, если аттестат не хороший, а тест очень хороший. В то же время студент мог оказаться умным или подготовленным», - сказал Тыниссон.

Виновников нет

Хотя учителя вычислили факт списывания, ни один из участников не был обвинен. «Даже если у нас есть основание, задача школы - не в том, чтобы указывать пальцем на кого-то. Ситуацию нужно было решать иначе», - сказал директор Йыги. Все студенты должны были прийти на собеседование с аттестатом, чтобы сравнить результаты теста с оценками.

«Если результат теста был блестящим, но сертификат кишел тройками, то были основания сомневаться. В ходе некоторых собеседований ученикам также приходилось решать математические задачи, но мы напрямую не обвиняли никого из них», - сказал Йыги. По его словам, в поступлении ученика в гимназию важны образ мышления и умение устанавливать связи, а не знание формул.