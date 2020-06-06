Фото ⟩ Посреди дачного района вдруг возникла самовольная свалка

На этом месте находится пункт сбора опасных отходов: волость каждую весну организует бесплатный одноразовый вывоз опасных отходов. В данном случае, однако, после сбора, который состоялся в прошлую субботу, мусор на перекресток приносили целую неделю. В меньшей степени мусор сбрасывался в других пунктах сбора.