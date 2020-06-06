Фото ⟩ Посреди дачного района вдруг возникла самовольная свалка

Вчера чиновники волости Сауэ Харьюского уезда обнаружили, что в дачном районе Лайтсе на пересечении дорог скопилось огромное количество мусора, который волость была вынуждена убирать своими собственными силами, пишет Postimees.
На этом месте находится пункт сбора опасных отходов: волость каждую весну организует бесплатный одноразовый вывоз опасных отходов. В данном случае, однако, после сбора, который состоялся в прошлую субботу, мусор на перекресток приносили целую неделю. В меньшей степени мусор сбрасывался в других пунктах сбора.
Вдобавок к опасным отходам, таким как, к примеру, асбестоцемент, выбрасывался и произвольный обычный мусор.
По словам местных жителей, несмотря на неоднократные запреты, владельцы дач приносят к перекрестку свой мусор. Управа волости объявила в социальных сетях, что подумывает выставить охрану, чтобы поймать злостных загрязнителей.