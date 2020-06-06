НАТО готовится к возможной второй волне пандемии

По его словам, целью является скоординированные действия в борьбе против нового вируса, вызывающего пневмонию COVID-19. "Нам необходимо согласовать наше планирование таким образом, чтобы иметь возможность еще лучше и быстрее помочь членам НАТО и странам-партнерам, тесно связанным с альянсом", - отметил он, передает Deutsche Welle.

В частности, НАТО планирует "подготовить достаточные ресурсы для транспортировки медицинских материалов и создать склады для быстрого доступа к медицинскому оборудованию", сообщил далее Столтенберг.

Уже в ближайшее время подготовка плана будет завершена, в середине июня он будет представлен на виртуальном совещании министров обороны альянса.