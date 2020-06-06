Обратите внимание: ремонтные работы внесли изменения в расписание поездов Elron

«В связи с ремонтными работами с 6 июня закрылся участок железной дороги между Валингу и Кейла, вследствие чего пассажирам придется его проезжать на автобусе. Поезда следуют до Валингу, где пассажиров ждут автобусы, которые довезут их до Кейла. Из Кейла в направлении Палдиски и Рийзипере можно снова доехать на поезде; время ожидания обычно составляет 5-10 минут. Мы также перевозим пассажиров автобусами на небольшом участке между Клоога и Клоогаранна», – описал ситуацию менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Конго также уточнил, что на станции Валингу подменным автобусам понадобится место для разворота, из-за чего с 6 июня и на период проведения ремонтных работ временно невозможно пользоваться автопарковкой станции не всем ее протяжении.

«Пользоваться можно только парковочными местами со стороны Таллинна; на парковке также установлены соответствующие указатели. Мы приносим извинения за неудобства и надеемся, что люди отнесутся к этому с пониманием, – ведь для бесперебойного движения поездов необходимо заботиться о железной дороге».