В Таллинне заработало морское такси

Такси на море будет работать по субботам и воскресеньям, сначала дважды в день в обоих направлениях, а также будут проводиться поездки по заливу, в июле по мере роста спроса количество поездок увеличится. Поездки по выходным поначалу планируются до конца августа.

Морское такси Gundel представляет собой восьмиметровое алюминиевое судно, которое берет на борт 12 пассажиров.

Морское такси будет курсировать по субботам и воскресеньям, выход на маршрут Леннусадам-Ванасадам-Пирита в 13 и 15, а на маршрут Пирита-Ванасадам-Леннусадам в 14 и 16 часов.

С 7 июня по субботам и воскресеньям с 12 часов дня с отправлением из Леннусадам будет проходить экскурсия по Таллинскому заливу.

Билет на морское такси в одну сторону стоит пять евро, билет на экскурсию по Таллинскому заливу - десять евро, детям до 18 лет бесплатно.