Немецкий виртуальный универмаг на этой неделе пришел в Эстонию

Интернет-магазин уже работает в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии, Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и Словении, а со среды также во всех трех странах Балтии, объявила компания.

Интернет-универмаг был основан в 2014 году предпринимателями Себастьяном Бетцем, Тареком Мюллером и Ханнесом Визе. По данным компании, их годовой оборот в 2019-2020-м экономическом году составил 742 миллиона евро. Компания является т.н. «единорогом», то есть стартапом, стоимость которого выросла до более чем миллиарда долларов.

"На эстонском рынке есть огромный потенциал для нас. Мы надеемся быстро расти здесь и за короткое время завоевать позицию лидера среди модных интернет-магазинов», - сказал в пресс-релизе соучредитель и исполнительный со-директор интернет-магазина Тарек Мюллер.

Интернет-магазином About You можно пользоваться на компьютере, планшете, смартфоне или в приложении для телефона. Заказы можно оплачивать либо кредитной картой, либо при доставке товара непосредственно курьеру. На все товары распространяется политика 100-дневного бесплатного возврата.