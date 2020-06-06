Департамент здоровья не запрещает совместное фотографирование выпускников

Руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай сказал порталу новостей ERR, что выпускники школ могут сфотографироваться вместе, но стоит помнить правила гигиены, и заболевшим никуда идти нельзя.
«Если принято коллективное решение, что в любом случае будет сохраняться дистанция, то нет смысла собираться вместе, чтобы сделать общее фото. Но если люди уже находятся вместе, то нет смысла соблюдать два метра при фотографировании», - сказал Кадай ERR.
По его словам, общее фотографирование не представляет высокого риска заражения.
«Если дети соберутся на несколько минут, чтобы сфотографироваться, и есть уверенность в том, что все здоровы, ни у кого нет симптомов заболевания, то риск распространения инфекции на самом деле невелик, и разумно всем коллективом согласиться с этим риском», - пояснил Кадай.