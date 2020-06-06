Коронавирус. ФОТО: Shutterstock

Статистика заболевших и умерших в Индии пошла резко вверх. Эпидемия не останавливает участников антирасистских протестов по всему миру. Франция быстрее других стран выходит из локдауна.

По данным Университета Джонса Хопкинса на субботу, в мире выявлено 6,7 млн заболевших коронавирусной инфекцией, умерло почти 400 тысяч человек. При этом в большинстве стран ежесуточное количество новых выявленных случаев заражения идет на спад.

Власти и медики стран, где проходят антирасистские протесты, спровоцированные гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда, опасаются, что массовые акции дадут толчок второй волне эпидемии.

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Индия обошла Италию по числу зараженных Covid-19 и вышла на шестое место в мире - 237,5 тысяч случаев. За последние сутки в стране было выявлено почти 10 тысяч заболевших. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в стране умерло 6650 человек.

Больницы в Мумби в Дели переполнены, медики говорят, что система здравоохранения не справляется с ситуацией. При этом с понедельника в стране откроются торговые центры, храмы, офисы и рестораны.

До сих пор статистика Индии по обоим показателям - заражаемости и смертности - была сравнительно низкой, что весьма удивляло экспертов, учитывая густонаселенность страны, антисанитарию и низкий бюджет больниц. Сейчас мнения специалистов разделились: одни полагают, что в Индии наступил запоздалый пик заболеваемости, другие считают, что мы наблюдаем начало второй волны эпидемии, которая в этой стране в силу разных причин оказалась сильнее, чем первая.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что конца эпидемии коронавируса в его стране пока не видно, и предупредил граждан, что нынешний образ жизни с множеством ограничений может затянуться надолго. В середине апреля страна начала понемногу ослаблять карантинные меры, после чего число заболевших стало резко расти.

В четверг на этой неделе в Иране было зафиксировано самое большое число новых случаев с февраля - 3574 заболевших. По словам Роухани, немалую роль в этом сыграла проведенная недавно в столице пышная свадьба, на которую пришло много народа. Президент призывает иранцев временно отказаться от многолюдных празднований, хотя официально они не запрещены. Иран - самая пострадавшая от эпидемии страна Ближнего Востока: более 167 тысяч заболевших, 8,1 тыс. умерших.

Что в Европе

Португалия планирует с 6 июня открыть пляжи. Премьер-министр страны призвал граждан установить себе специальное приложение с информацией об их заполненности, чтобы точно знать, где можно найти себе место. Группы отдыхающих должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, лежаками можно будет воспользоваться только по предварительному заказу. Пляжные виды спорта пока остаются под запретом.

В субботу Франция открыла для публики Версальский дворец. Страна уверенно выходит из режима локдауна и в ближайшие недели планирует открыть все остальные культурные заведения и достопримечательности. На фоне темпов выхода из локдауна других европейских стран, которые не везде еще открыли даже магазины не первой необходимости, отказ Франции от ограничительных мер происходит стремительно.

В 2019 году Версаль посетили восемь миллионов человек, подавляющее большинство из них иностранцы. Выручка от продажи билетов в прошлом году составила 75% всего годового дохода музейного комплекса. Отсутствие внешнего и внутреннего туризма из-за пандемии больно ударило по финансовой системе Версаля, содержание которого стоит очень дорого. Посетить дворец можно только в маске, и через все 2300 залов организовано строго одностороннее движение.

Протесты в разгар эпидемии

В Австралии, несмотря на действующий режим карантина, десятки тысяч человек вышли на уличные протесты под лозунгом "Черные жизни важны". Таким образом австралийцы выражают поддержку американцам, протестующим против расизма и полицейского произвола после гибели от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда.

Во многих штатах Австралии собрания более 500 человек в период эпидемии считаются незаконными, и накануне полицейское управление Нового Южного Уэльса (столица - Сидней) обратилось в Верховный суд с просьбой наложить запрет на акцию. Власти штата, где уже неделю не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, опасаются, что массовое мероприятие даст толчок новой волне распространения инфекции.

Проведение протестных акций в Сиднее было согласовано в последний момент, однако организаторы были оштрафованы за нарушение правил безопасности общественного здоровья. Акции прошли также в Брисбене, Мельбурне, Аделаиде, Хобарте и других городах.

В Великобритании, где в субботу также проходят акции, власти призывают граждан не нарушать режим карантина. "Я хорошо понимаю желание людей выразить свои взгляды и воспользоваться для этого своим правом на протест. Но ситуация такова, что вся территория Соединенного Королевства охвачена эпидемией, и этот вирус смертелен", - сказала министр внутренних дел Прити Пател.