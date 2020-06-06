Сб, 6.06.2020
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Finnair продлит принудительные отпуска персонала до марта 2021

Самолет Finnair. Иллюстративное фото.

ФОТО: PHIL NOBLE/REUTERS

Национальная авиакомпания Finnair продлит принудительные отпуска персонала до марта следующего года, передает Yle.

По рассчетам компании, в июле Finnair будет выполнять порядка 30% от обычного числа авиарейсов. В конце года этот показатель достигнет 70%.

В мае текущего года Finnair перевез на 98% меньше пассажиров по сравнению с 2019 годом.

Вынужденные отпуска в зависимости от задач сотрудника могут быть разной длины. Принудительные отпуска касаются преимущественно бортперсонала, то есть стюардесс и стюардов, в отличие от пилотов, которые заняты сейчас грузовыми перелетами.

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