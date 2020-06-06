Фото ⟩ Странный налет: прогуливавшийся у ручья житель Эстонии заподозрил неладное

По словам мужчины, ему показалось, что там не только пыль - на некоторых участках был маслянистый блеск.

Инспектор пярнумааского бюро Инспекции окружающей среды Райно Росин, приехал на место, чтобы оценить ситуацию, но не обнаружил загрязнения. «Там нет запаха, это определенно не нефтяное загрязнение. Это образовавшаяся после дождя цветочная пыльца», - сказал инспектор.

Ручей, протекающий рядом с тропой Яансони. ФОТО: Annika Kuusik

Пыльцу, попавшую в водоем, раньше также ошибочно принимали за загрязнение. «Она была в море, и люди звонили и сообщали, что похоже на загрязнение», - сказал Розин.

В жаркую летнюю погоду даже разросшиеся водоросли могут создать впечатление, по мнению Розина, что это нефть или какое-то другое загрязнение.