Фото ⟩ Странный налет: прогуливавшийся у ручья житель Эстонии заподозрил неладное

Сегодня утром на тропе Яансони пешеход заметил на поверхности ручья Ряэма, впадающего в реку Пярну, подозрительный налет, который навел его на мысль о том, что речь может идти о загрязнении, пишет Pärnu Postimees.
По словам мужчины, ему показалось, что там не только пыль - на некоторых участках был маслянистый блеск.
Инспектор пярнумааского бюро Инспекции окружающей среды Райно Росин, приехал на место, чтобы оценить ситуацию, но не обнаружил загрязнения. «Там нет запаха, это определенно не нефтяное загрязнение. Это образовавшаяся после дождя цветочная пыльца», - сказал инспектор.
Пыльцу, попавшую в водоем, раньше также ошибочно принимали за загрязнение. «Она была в море, и люди звонили и сообщали, что похоже на загрязнение», - сказал Розин.
В жаркую летнюю погоду даже разросшиеся водоросли могут создать впечатление, по мнению Розина, что это нефть или какое-то другое загрязнение.
В то же время инспектор отметил, что в любом случае о таких подозрениях стоит сообщить в Инспекцию окружающей среду, позвонив по номеру 1313 на дежурный телефон.