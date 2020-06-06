Страны ОПЕК+ продлили на месяц сделку о рекордном сокращении добычи нефти

По изначальным условиям сделки, которая была заключена 12 апреля, страны ОПЕК+ должны были сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 млн баррелей в сутки во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей в сутки до конца 2022 года. Теперь в июле еще будет действовать ограничение в 9,7 млн баррелей в сутки. По данным источников Reuters, Саудовская Аравия выступала за сохранение квот до августа или даже до конца декабря, передает Newsru.com.