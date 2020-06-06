Страны ОПЕК+ продлили на месяц сделку о рекордном сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились продлить до конца июля сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. По данным Bloomberg, страны ОПЕК, в том числе Ирак и Нигерия, пообещали в полной мере выполнить свои обязательства по ограничениям и дополнительно сократить добычу с июля по сентябрь, чтобы компенсировать несоблюдение квот в мае и июне.
По изначальным условиям сделки, которая была заключена 12 апреля, страны ОПЕК+ должны были сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 млн баррелей в сутки во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей в сутки до конца 2022 года. Теперь в июле еще будет действовать ограничение в 9,7 млн баррелей в сутки. По данным источников Reuters, Саудовская Аравия выступала за сохранение квот до августа или даже до конца декабря, передает Newsru.com.
Субботнее заседание ОПЕК+ проходит впервые с момента заключения апрельской сделки о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Это сокращение стало рекордным. На новостях о продлении договоренностей цена нефти Brent впервые с начала марта поднялась выше 42 долларов за баррель.