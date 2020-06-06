Против расизма: на акции по всему миру вышли сотни тысяч демонстрантов

В Германии к "молчаливым демонстрациям" присоединились 15 тысяч жителей Берлина, Франкфурта-на-Майне (около 8 000), Мюнхена (20 000), Гамбурга (14 000), Бонна (600) и других городов.

В германской столице основной площадкой оказалась площадь Александерплац. Несмотря на то, что заявлены были 1500 участников, полиция сообщила, что мероприятие собрало до 15 тысяч человек. Правоохранительные органы убеждали митингующих соблюдать дистанцию и оценивали обстановку в целом как спокойную.

В бывшей германской столице Бонне демонстрация состоялась на площади перед центральным римско-католическим собором. Пришедшие захватили с собой плакаты с надписями: "Я не могу дышать", "Цвет - это не преступление" - и хэштегом #beiunsauch (#унастоже), отсылающим к проявлениям расизма.

В качестве одного из организаторов выступил альянс Grenzenlose Solidarität ("Безграничная солидарность"), включающий, в частности, правозащитников из международной организации Amnesty International. Его участники стараются привлечь внимание к судьбам беженцев и мигрантов, гибнущих при попытках пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу.

В Лондоне демонстранты преклонили колено

В Лондоне демонстрация состоялась на Парламентской площади близ Вестминстерского дворца, являющейся традиционной площадкой для акций протеста. Собравшиеся сначала встали на одно колено в память о Джордже Флойде, после чего начали скандировать его имя и аплодировать. Одним из первых этот жест, связанный с преклонением колена и свидетельствующий о выражении солидарности, популяризовал Колин Каперник - игрок в американский футбол в составе клуба "Сан-Франциско Форти Найнерс".

Акция в британской столице прошла, несмотря на то, что в Соединенном Королевстве в общественных местах можно собираться группами не более чем по шесть человек. Не помешал демонстрации и дождь.

Митинги состоялись также в Манчестере на северо-западе страны и Кардиффе (Уэльс).

‘This is the scene, right now, in central London.



'Despite the rain, thousands are standing in solidarity with the family of George Floyd’⁰⁰#BlackLivesMatter protests are taking place throughout the UK today



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Протесты в Австралии

В память о погибшем в Миннеаполисе афроамериканце Джордже Флойде, а также с целью обратить внимание на притеснения австралийских аборигенов полицией на улицы вышли жители Сиднея, Мельбурна и Брисбена. В Австралии пока действует ряд ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, тем не менее организаторам в столице удалось в судебном порядке добиться постановления о разрешении марша - буквально за 15 минут до его начала.

Во втором по величине городе страны - Мельбурне - состоялся несанкционированный митинг. Участники скандировали - "Нет справедливости - нет мира!", некоторые из собравшихся пытались поддерживать социальную дистанцию. Полиция в Брисбене раздавала участникам маски, кроме того пришедшим предлагались средства для дезинфекции. Только в Брисбене число митингующих достигало 10 тысяч, в других крупных городах оно было сопоставимым.

Марш в Бразилии

В Бразилии одним из центров протеста стал город Ресифи на востоке страны. Там пятилетний мальчик с темным цветом кожи погиб, после того как мать, домработница, ненадолго оставила его на попечение белой хозяйки. Это заставило сотни демонстрантов пройти маршем до жилого района, где ребенок выпал из окна многоэтажки. Некоторые из пришедших захватили с собой транспаранты с надписями Vidas negras importam - португальский аналог Black Lives Matter.

Смерть Джорджа Флойда

Джордж Флойд скончался 25 мая в Миннеаполисе после того, как полицейский Дерек Шовин на протяжении около девяти минут душил его коленом при задержании. Полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, позднее его переквалифицировали на более тяжкую степень - с третьей на вторую. Трем остальным полицейским, участвовавшим в задержании, прокуратура Миннесоты предъявила обвинения в пособничестве убийству.