Галерея ⟩ На Лаагна-теэ произошла авария: у одного из водителей - признаки алкогольного опьянения

В 19:28 сообщили о столкновении двух автомобилей на Лаагна-теэ на мосту Раадику. Полиция регулирует движение на месте происшествия. Из-за аварии движение нарушено. Точные обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших станут известны в ближайшее время.

В момент аварии в Škoda были четыре человека, никому из них скорая помощь не понадобилась. В Land Rover было два человека, одного из которых отвезли в больницу для проверки здоровья. У обоих мужчин, ехавших на Land Rover, были признаки алкогольного опьянения. Следствие выяснит, кто из них находился за рулем в момент аварии.