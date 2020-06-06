Галерея и видео ⟩ В Пярну поклонники ретроавтомобилей открыли летний сезон

Сегодня до полудня в Пярну на расположенной у реки парковки торгового центра Port Artur можно было увидеть популярные легковые автомобили советского времени. Любители ретроавтомобилей собрались на ностальгический парад - все вместе они отправились в музей автомобилей в Халинга, пишет Pärnu Postimees.
В параде участвовали несколько десятков автомобилей. Яркие автомобили привлекли внимание любопытных.
Однако долго на месте не стояли. В 12 часов выехали из центра города через Синди, Тори и Кергу в музей автомобилей в Халинга, где проходила групповое фотографирование и тур с экскурсоводом.
Мероприятие организовано клубом ретроавтомобилей Lada Ride, который возглавляет Мартин Вельтманн.