Сб, 6.06.2020
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Галерея и видео ⟩ В Пярну поклонники ретроавтомобилей открыли летний сезон

Сегодня до полудня в Пярну на расположенной у реки парковки торгового центра Port Artur можно было увидеть популярные легковые автомобили советского времени. Любители ретроавтомобилей собрались на ностальгический парад - все вместе они отправились в музей автомобилей в Халинга, пишет Pärnu Postimees.

В параде участвовали несколько десятков автомобилей. Яркие автомобили привлекли внимание любопытных.

Однако долго на месте не стояли. В 12 часов выехали из центра города через Синди, Тори и Кергу в музей автомобилей в Халинга, где проходила групповое фотографирование и тур с экскурсоводом.

Мероприятие организовано клубом ретроавтомобилей Lada Ride, который возглавляет Мартин Вельтманн. 

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