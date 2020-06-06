Сб, 6.06.2020
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Центристская партия вернет пожертвованные ей 50 000 евро

Михаил Корб.

ФОТО: Tairo Lutter

Центристская партия в субботу, 6 июня, приняла решение вернуть принятые ранее в виде пожертвования 50 000 евро, поскольку в отношении этого пожертвования возникло слишком много вопросов без ответа, передает Rus.ERR.

"Позиция Центристской партии заключается в том, что финансовые вопросы должны быть прозрачными и ясными. Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал о конкретном случае, что если вопросы остаются без ответа, пожертвование должно быть возвращено. Поскольку возникли сомнения относительно прозрачности пожертвования, Центристская партия решила вернуть его полностью", - пояснил генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.

Портал rus.err.ee 17 мая сообщил о том, что Комиссия по надзору за финансированием партий заинтересовалась пожертвованием в размере 50 000 евро, которое в первом квартале Центристской партии сделала предпринимательница из Тарту Яна-Хелен Юхасте.

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