Центристская партия вернет пожертвованные ей 50 000 евро

Центристская партия в субботу, 6 июня, приняла решение вернуть принятые ранее в виде пожертвования 50 000 евро, поскольку в отношении этого пожертвования возникло слишком много вопросов без ответа, передает Rus.ERR.
"Позиция Центристской партии заключается в том, что финансовые вопросы должны быть прозрачными и ясными. Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал о конкретном случае, что если вопросы остаются без ответа, пожертвование должно быть возвращено. Поскольку возникли сомнения относительно прозрачности пожертвования, Центристская партия решила вернуть его полностью", - пояснил генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.
Портал rus.err.ee 17 мая сообщил о том, что Комиссия по надзору за финансированием партий заинтересовалась пожертвованием в размере 50 000 евро, которое в первом квартале Центристской партии сделала предпринимательница из Тарту Яна-Хелен Юхасте.