Центристская партия вернет пожертвованные ей 50 000 евро

"Позиция Центристской партии заключается в том, что финансовые вопросы должны быть прозрачными и ясными. Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал о конкретном случае, что если вопросы остаются без ответа, пожертвование должно быть возвращено. Поскольку возникли сомнения относительно прозрачности пожертвования, Центристская партия решила вернуть его полностью", - пояснил генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.