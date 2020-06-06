Виртуальная забастовка в Facebook Inc. после поста Трампа о Миннеаполисе

Тем самым глава Facebook Inc. отреагировал на критику многих подчиненных, которые 1 июня провели виртуальную забастовку. "Я признаю, что мое решение, принятое на прошлой неделе, ранило многих из вас, вызвав гнев и разочарование", - подчеркнул Цукерберг.

Сотрудники Facebook были недовольны решением руководства компании не предпринимать никаких действий в отношении записей президента США Дональда Трампа, разместившего в соцсети ряд постов о гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В одной из своих записей глава Белого дома указал, что для оказания поддержки губернатору Миннесоты Тимоти Уолзу могут быть задействованы военнослужащие.

Возможны изменения политики публикации сообщений о выборах

Кроме того, Facebook может изменить политику публикации сообщений, связанных с выборами. Цукерберг упомянул сложность различить "обоснованные дебаты" о возможности голосовать во время пандемии COVID-19 и попытки повлиять на избирателей или ввести их в заблуждение. "Некоторые, возможно, попытаются использовать это для своей выгоды" в свете предстоящих в ноябре выборов президента США, подчеркнул создатель соцсети.