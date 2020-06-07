Фото ⟩ На заправке по людям открыли стрельбу: двое убиты, один взрослый и двое детей ранены

По предварительной информации, 32-летний водитель Subaru возле заправки Лихула совершил ДТП, но скрылся с места происшествия. Известно, что после он выстрелил в находившегося вблизи заправки мотоциклиста, который скончался от полученных ранений на месте. Также он открыл огонь в сторону одного автомобиля, в котором было четыре человека - мужчина, женщина и двое маленьких детей. Находившаяся в машине женщина скончалась, мужчина и двое детей были ранены и сейчас находятся под присмотром медиков.

После стрелок еще ездил по району, но позже скрылся в лесу. Ляэнеский префект Кайдо Кыплас сказал, что полиция отреагировала усиленным составом, чтобы быстро задержать стрелка.

Автомобили, которые протаранили на заправке Olerex в Лихула. ФОТО: Фото читателя

"Оцепили район и перекрыли дороги. Мужчина открыл огонь и по полиции, но через минут двадцать, до часа ночи мы его задержали вблизи той же заправки. При задержании он не оказал сопротивление", - сказал Кыплас.

Кыплас добавил, что сейчас неизвестно, почему он стрелял по людям.

"Я не знаю, какой у него был мотив, но полиция делает все, чтобы быстрее это выяснить", - сказал префект.

Ведущий прокурор Кристине Тамм уточнила, что задержанному предъявят обвинение в убийстве. "Произошедшее является шокирующим для общества. Первые следственные мероприятие проводятся в эти минуты и мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее выяснить обстоятельства этих событий".

У 32-летнего стрелка есть действующее разрешение на оружие.