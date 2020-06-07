ФОТО ⟩ Стрельба на заправке в Пярнумаа: двое убиты, как минимум трое ранены

Стрельба произошла на автозаправочной станции Olerex в Лихула. Как минимум еще три человека получили ранения. После стрельбы мужчина убежал в лес. Полиция перекрыла ближайшие дороги и попросила людей избегать передвижения в этом районе.

Полиция задержала беглеца около часа ночи.

Автомобили, которые протаранили на заправке Olerex в Лихула. ФОТО: Фото читателя

Местные жители описывают событие следующим образом: одна компания двигалась на автомобиле, другая на мотоциклах. Мотоциклисты начали преследовать Subaru, после чего были застрелены на заправке находившимися в машине мужчинами.

Из Пярну в Лихула выехали полиция, группа быстрого реагирования и скорая помощь.

Подробную информацию полиция обещает предоставить завтра на пресс-конференции.