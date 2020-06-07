ФОТО ⟩ Стрельба на заправке в Пярнумаа: двое убиты, как минимум трое ранены

В Лихула (Пярнумаа) проводится масштабная полицейская операция по задержанию человека, который обстрелял людей в субботу около 22 часов на заправочной станции Olerex. Двое из них были убиты, сообщает Pärnu Postimees.
Стрельба произошла на автозаправочной станции Olerex в Лихула. Как минимум еще три человека получили ранения. После стрельбы мужчина убежал в лес. Полиция перекрыла ближайшие дороги и попросила людей избегать передвижения в этом районе.
Полиция задержала беглеца около часа ночи.
Местные жители описывают событие следующим образом: одна компания двигалась на автомобиле, другая на мотоциклах. Мотоциклисты начали преследовать Subaru, после чего были застрелены на заправке находившимися в машине мужчинами.
Из Пярну в Лихула выехали полиция, группа быстрого реагирования и скорая помощь.
Подробную информацию полиция обещает предоставить завтра на пресс-конференции.
Новость дополняется!