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Нарастающее вторжение человека в дикую природу ощутимо повышает риск возникновения пандемий наподобие нынешней вспышки Covid-19, утверждает международная команда исследователей.

Задачей ученых было попытаться понять, откуда появляются новые инфекционные заболевания, и спрогнозировать источники новых эпидемий, представляющих наибольший риск для людей.

Новый метод, основанный на распознавании паттернов распространения инфекции, был применен учеными Ливерпульского университета, в рамках международных усилий, направленных на поиск более эффективных способов борьбы с будущими эпидемиями.

Британские биологи изучили, где и при каких обстоятельствах появлялись на свет опасные болезни, ранее неизвестные медицине.

В основном люди заражались от диких животных, а затем, из-за отсутствия иммунитета и средств борьбы с новой инфекцией, она распространялась со скоростью лесного пожара.

Основываясь на аналогиях, эксперты попытались вычислить самые серьезные угрозы.

"Уклонились от пяти пуль"

"За последние 20 лет мы столкнулись с шестью крупными напастями: SARS, MERS, Эбола, птичий грипп, свиной грипп и Cоvid-19, - говорит профессор Ливерпульского университета Мэтью Бэйлис. - От пяти пуль мы уклонились, шестая нас достала".

"И это не последняя пандемия, с которой мы столкнулись. Поэтому надо тщательнее изучать заболевания диких животных", - заявил эксперт Би-би-си.

Профессор Бэйлис и его коллеги создали прогностическую систему распознавания, позволяющую выделить среди тысяч известных науке бактерий, паразитов и вирусов, поражающих диких животных, самые опасные для человека. В основе лежит количество видов, выступающих носителями того или иного патогена, и возможность их контактов с людьми.

Если патоген включен в "черный список", ученые рекомендуют заняться созданием защиты от него, не дожидаясь начала эпидемии.

"На следующем этапе мы постараемся определить, какие конкретные возбудители способны вызвать эпидемию", - говорит профессор Бэйлис.

Уроки карантина

Многие специалисты указывают, что наши действия, прежде всего вырубка лесов и вторжение в места обитания дикой фауны, способствуют учащению и ускорению передачи заболеваний от животных к людям.

"Есть немало свидетельств того, что измененные человеком ландшафты с низким уровнем разнообразия форм жизни, такие как поля и плантации, чаще ассоциируются с более высоким риском для людей заразиться той или иной инфекцией", - замечает профессор Кейт Джонс из Университетского колледжа Лондона.

"Естественно, это не единственная причина болезней, - говорит она. - Однако зачастую именно те виды животных, которые легче уживаются с человеком, например, некоторые грызуны, одновременно оказываются более эффективными носителями и распространителями патогенов".

Опасность прямого или опосредованного контакта между людьми и дикими животными убедительно демонстрирует ряд примеров.

Так, вспышка вируса Нипа в Малайзии в 1999 году началась на свиноферме, находившейся на краю леса. Свиньи поедали падавшие на землю дикие фрукты, которые перед этим надкусили и заразили своей слюной летучие мыши.

В результате заразились свыше 250 человек, имевших дело с заболевшими свиньями, и более ста умерли. Вирус Нипа убивает от 45% до 75% зараженных им людей, в то время как летальность коронавируса Covid-19 оценивается на данный момент примерно в 6%.

Зоны особого риска, где размыты границы между миром людей и миром природы, такие как опушки лесов и рынки, где продают диких животных, должны быть под особым и постоянным контролем, уверен профессор Эрик Февр, сотрудничающий с Ливерпульским университетом и Международным институтом животноводства в Найроби, Кения.

"Нужно иметь заранее продуманные алгоритмы действий на случай, если в таком месте произойдет вспышка болезни или вообще что-то необычное, - говорит он. - Возможно, не все знают, что новые болезни в мире внезапно проявляются три-четыре раза в год. Причем не только в Азии и Африке, но также в Европе и США".

Мэтью Бэйлис согласен с тем, что постоянный мониторинг новых болезней исключительно важен. "Сложилась почти идеальная обстановка для возникновения пандемий", - считает он.

"Боюсь, это произойдет еще не раз, - говорит профессор Февр. - Такое случалось на протяжении всего времени, пока человек взаимодействовал с миром дикой природы. Вопрос в том, что мы понимаем и как реагируем".

Нынешний кризис, по мнению Эрика Февра, должен заставить мир задуматься.