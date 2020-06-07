Полиция: стрелок живет в Таллинне и был связан с Кайтселийтом, пострадавшие маленькие дети в тяжелом состоянии

Полиция и прокуратура раскрыли подробности этого трагического происшествия на пресс-конференции.

Ляэнеский префект Кайдо Кыпласа сообщил, что полиция задержала вооруженного человека после нескольких перестрелок. Никто в ходе них не пострадал, одна пуля угодила в шлем полицейского.

Кыплас уточнил, что трагические события начались около 21.40 в субботу, когда в полицию поступило сообщение, что на заправке Лихула автомобиль Subaru врезался в два автомобиля и стену здания, а водитель скрылся с места происшествия. У полиции на данный момент нет информации, что на заправке произошла перебранка.

Через десять минут в полицию уже сообщили, что за скрывшимся с места ДТП водителем едет мотоциклист, который был свидетелем аварии. Еще примерно через десять минут поступило сообщение о выстрелах.

Выяснилось, что стреляли в пятерых человек. Один из взрослых скончался на месте, а второй в машине скорой помощи. Ранены также один взрослый и дети в возрасте трех и пяти лет. Кыплас уточнил, что взрослому пострадавшему разрешили продолжить лечение дома, а двое маленьких детей в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Один из погибших — ехавший за подозреваемым мотоциклист, остальные жертвы случайно оказались на место происшествия в автомобиле, в котором была молодая семья — жена, муж и двое детей.

В задержании стрелка участвовали более 50 полицейских.

По словам ведущего прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Кристине Тамм, подозреваемый 32-летний мужчина, у которого ранее были проблемы с законом. У него есть разрешение на оружие, у него обнаружили множество огнестрельного оружия. «По предварительным данным, подозреваемый употреблял алкоголь, но употреблял ли он что-либо еще, выяснится в ходе следствия», - сказала Тамм, добавив, что подозреваемый работал в медицинской сфере.

Дача подозреваемого расположена вблизи места преступления, но он живет и работает в Таллинне.

«Точное число выстрелов останется, скорее всего, неизвестным, поскольку в лесу состоялся ряд перестрелок», - сказал Кыплас.

Префект добавил, что требует проверки информация о членстве подозреваемого в Кайтселийте. «Известно, что он был связан с Кайтселийтом», - сказал Кыплас.