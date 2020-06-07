Путин поручил создать базу генетических данных россиян

С 2021 года на эти цели должны ежегодно выделяться средства из федерального бюджета. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и директор Курчатовского института Александр Благов. Доклад должен быть представлен до 1 октября, а далее отчитываться предстоит каждый год.

Путин также дал другие поручения в области развития генетических технологий. В их числе - создание российского лабораторного и научного оборудования, позволяющего проводить исследования мирового уровня в области генетических технологий; разработка школьных учебных курсов и модулей по генетике, а также организация повышения квалификации педагогов; создание национальных биоресурсных центров по направлениям федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы; обеспечение потребности в кадрах в области разработки и применения генетических технологий. Отдельным пунктом прописано поручение создать центры геномных исследований по разработке вакцин для профилактики коронавируса и лекарств для его лечения.

Поручения даны по итогам майского совещания, посвященного вопросам развития генетических технологий. Тогда Путин заявил, что Россия должна обладать целой линейкой генетических разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни, улучшать экологическую ситуацию.

Путин сравнил программу развития генетических технологий "по масштабу задач, прорыву, значению для страны" с атомным и космическим проектами ХХ века. На том же совещании Путин предложил создать национальную базу генетической информации, которая предоставит всем научным институтам доступ к коллекциям генетических образцов.

"Успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии, доступ к массивам данных. Чем больше их объем, тем достовернее, надежнее результаты, это понятно. Как и в сфере научного приборостроения, в этих вопросах мы также должны обеспечить свой суверенитет", - сказал тогда президент.

19 мая правительство РФ сделало Курчатовский институт учредителем Института молекулярной генетики Российской академии наук (РАН), который занимается фундаментальными научными исследованиями и прикладными разработками в области молекулярной генетики, молекулярной биологии, биотехнологии и медицины.

8 мая в состав Курчатовского института также вошел Институт физических проблем имени Ф.В. Лукина, который ранее находился в ведении Минпромторга. Таким образом, если раньше НИЦ "Курчатовский институт" ассоциировался с атомной тематикой, то теперь к шести институтам физико-химического профиля в его составе добавились два научных учреждения биологического и генетического профиля.

Президентом НИЦ "Курчатовский институт" является член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук - старший брат миллиардера и бывшего председателя совета директоров банка "Россия" Юрия Ковальчука, который входит в ближний круг Путина. Институт финансируется отдельной строкой в бюджете и подчиняется напрямую правительству.

"Если учесть, что он еще и головная научная организация в ФНТП развития синхротронных и нейтронных исследований (так называемая megascience), то становится понятно, кто будет в ближайшее время определять государственную научно-техническую политику", - пишет в недавней редакционной статье "Независимая газета".