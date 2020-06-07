Путин поручил создать базу генетических данных россиян

Президент России Владимир Путин поручил создать национальную базу генетической информации, следует из списка поручений, опубликованного на сайте правительства РФ. Кабмин и Курчатовский институт должны обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных, в том числе разработку форматов хранения и передачи этих данных и соответствующих поисковых программ, пишет Newsru.
С 2021 года на эти цели должны ежегодно выделяться средства из федерального бюджета. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и директор Курчатовского института Александр Благов. Доклад должен быть представлен до 1 октября, а далее отчитываться предстоит каждый год.
Путин также дал другие поручения в области развития генетических технологий. В их числе - создание российского лабораторного и научного оборудования, позволяющего проводить исследования мирового уровня в области генетических технологий; разработка школьных учебных курсов и модулей по генетике, а также организация повышения квалификации педагогов; создание национальных биоресурсных центров по направлениям федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы; обеспечение потребности в кадрах в области разработки и применения генетических технологий. Отдельным пунктом прописано поручение создать центры геномных исследований по разработке вакцин для профилактики коронавируса и лекарств для его лечения.
Поручения даны по итогам майского совещания, посвященного вопросам развития генетических технологий. Тогда Путин заявил, что Россия должна обладать целой линейкой генетических разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни, улучшать экологическую ситуацию.
Путин сравнил программу развития генетических технологий "по масштабу задач, прорыву, значению для страны" с атомным и космическим проектами ХХ века. На том же совещании Путин предложил создать национальную базу генетической информации, которая предоставит всем научным институтам доступ к коллекциям генетических образцов.
"Успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии, доступ к массивам данных. Чем больше их объем, тем достовернее, надежнее результаты, это понятно. Как и в сфере научного приборостроения, в этих вопросах мы также должны обеспечить свой суверенитет", - сказал тогда президент.
19 мая правительство РФ сделало Курчатовский институт учредителем Института молекулярной генетики Российской академии наук (РАН), который занимается фундаментальными научными исследованиями и прикладными разработками в области молекулярной генетики, молекулярной биологии, биотехнологии и медицины.
8 мая в состав Курчатовского института также вошел Институт физических проблем имени Ф.В. Лукина, который ранее находился в ведении Минпромторга. Таким образом, если раньше НИЦ "Курчатовский институт" ассоциировался с атомной тематикой, то теперь к шести институтам физико-химического профиля в его составе добавились два научных учреждения биологического и генетического профиля.
Президентом НИЦ "Курчатовский институт" является член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук - старший брат миллиардера и бывшего председателя совета директоров банка "Россия" Юрия Ковальчука, который входит в ближний круг Путина. Институт финансируется отдельной строкой в бюджете и подчиняется напрямую правительству.
"Если учесть, что он еще и головная научная организация в ФНТП развития синхротронных и нейтронных исследований (так называемая megascience), то становится понятно, кто будет в ближайшее время определять государственную научно-техническую политику", - пишет в недавней редакционной статье "Независимая газета".
В 2015 году Михаил Ковальчук, выступая в Совете Федерации, предостерег, что неназванные силы за рубежом пытаются вмешаться "в процесс эволюции", изобретая принципиально новый подвид homo sapiens - полностью подконтрольного "служебного человека" с ограниченным самосознанием, нацеленного на достижение поставленных целей.
Никаких подтверждений этих слов с тех пор не появилось, но после выступления спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила Ковальчука за "серьезную пищу для размышлений", которая может отразиться на законотворчестве, напоминает The Bell.
По словам источника издания, близкого к одной из компаний, которая занимается генетическими исследованиями, идея того, что России нужно вернуться к генетическим технологиям, принадлежит именно Ковальчуку. Сам он объяснял, что в Курчатовском институте работала одна из лучших в мире генетических лабораторий, а основатель института Игорь Курчатов и академик Анатолий Александров спасли подвергшуюся разгрому генетику в СССР после разгрома и еще в 1950-х годах создали отдел, где изучалось влияние радиации на организмы.
Финансировать создание в России нового генетического центра будет компания "Роснефть", которая стала технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы. Глава "Роснефти" Игорь Сечин на майском совещании попросил Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования. Путин призвал подключиться к финансированию и другие крупные компании.
В апреле об участии "Роснефти" в создании генетического центра сообщала Русская служба BBC. АНО "Развитие генетических технологий", созданное 28 апреля, возглавил Константин Северинов, которого "Би-Би-Си" называла советником Сечина, а также указывала, что Северинов является биологом и профессором "Сколтеха".
Сам Сечин возглавит наблюдательный совет АНО, в состав которого также могут войти вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Фурсенко и Мария Воронцова, которую СМИ называют старшей дочерью Путина. По данным "Би-Би-Си", организация сосредоточится на секвенировании (полном генетическом анализе) жителей России. В ходе исследования планируется выяснить, существуют ли типичные для российского этноса "генетические поломки", которые можно выявить и впоследствии отредактировать.
В "Роснефти" заявили, что намерены судиться с "Би-Би-Си", так как ее сообщение содержит "ни на чем не основанную ложь в отношении компании и лиц, непричастных к данному проекту".