В Балтийском море начинаются международные учения Baltops

На крупных учения Baltops 2020, которые пройдут с 7 по 16 июня, от Военно-морских сил Эстонии примут участие водолазы ВМС, тральщик EML Sakala, а также штабной корабль EML Wambola, в общей сложности около 80 моряков. В учениях примут участие 3000 человек из 19 стран, будут представлены 29 судов и 29 авиасредств.

Для обеспечения безопасности и здоровья участников, Baltops 2020 будет проходить исключительно в море. Такая мера предосторожности позволит подразделениям расширить оперативное межгосударственное сотрудничество, обеспечив при этом здоровье и готовность экипажей для действий по поддержке постоянной региональной безопасности.

В 49-х по счету учения Baltops 2020 примут участие такие страны как Эстония, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США.