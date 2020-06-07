В Германии задержаны 11 членов предполагаемой сети педофилов

В нескольких землях Германии прошли задержания подозреваемых в сексуальном насилии над детьми. Всего задержаны 11 человек, семеро из них помещены в следственный изолятор, сообщил начальник полиции федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Райнер Фурт в Мюнстере в субботу, 6 июня.

Пострадавшие - трое мальчиков в возрасте 5, 10 и 12 лет. Правоохранители допускают, что на время преступлений их могли усыпить. Один из них приходится сыном спутнице жизни основного подозреваемого, а остальные - родственники двоих задержанных.

Главный подозреваемый - 27-летний IT-специалист из Мюнстера, задержанный еще в мае. По сведениям агентства AFP, он дважды - в 2016 и 2017 годах - получал условный срок за распространение детской порнографии. Кроме того, мужчина по решению суда прошел курс терапии.

В списке остальных помещенных под стражу - его мать, а также жители Шорфхайде (земля Бранденбург), Касселя (Гессен), Кельна (Северный Рейн - Вестфалия), Ганновера (Нижняя Саксония) и Штауфенберга (Гессен).