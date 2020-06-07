Галерея: полицейские собирают улики на месте стрельбы

Сегодня, 7 июня, в 00.40 полицейские задержали 32-летнего мужчину, который накануне вечером в 22 часа открыл стрельбу в волости Ляэнеранна на заправке вблизи Лихула по незнакомым людям, двое из которых скончались, еще трое — мужчина и двое маленьких детей — были ранены. Сегодня утром на месте происшествия — на дороге Тууди-Раудтеэ все еще собирали улики.
Заправка Olerex в Лихула, откуда начались трагические события, открылась сегодня в шесть часов утра. Возле заправки, по словам репортера Pärnu Postimees Анники Куузик, было тихо и людей особо не было. Большинство из них были проезжие и местные услышали о случившемся утром.
Приступившие утром к работе сотрудники заправки вчера ночью не работали и не захотели комментировать случившееся.
Одно из мест событий находится на дороге Тууди-Раудтеэ, которая находится в нескольких километрах от заправки. Сегодня около десяти часов там работала следственная группа, которая еще собирала улики. По словам Куузик, заднее стекло автомобиля «Жигули» все в осколках. Мотоцикл лежит на боку. В кювете еще один синий автомобиль.