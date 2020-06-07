Галерея: полицейские собирают улики на месте стрельбы

Заправка Olerex в Лихула, откуда начались трагические события, открылась сегодня в шесть часов утра. Возле заправки, по словам репортера Pärnu Postimees Анники Куузик, было тихо и людей особо не было. Большинство из них были проезжие и местные услышали о случившемся утром.

Приступившие утром к работе сотрудники заправки вчера ночью не работали и не захотели комментировать случившееся.