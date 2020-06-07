Фото и карта ⟩ Сбор улик и новые детали стрельбы: мотоциклист перед смертью успел написать друзьям сообщение

Заправка Olerex в Лихула, откуда начались трагические события, открылась сегодня в шесть часов утра. Возле заправки, по словам репортера Pärnu Postimees Анники Куузик, было тихо и людей особо не было. Большинство из них были проезжие и местные услышали о случившемся утром.

Ляэнеский префект Кайдо Кыплас сказал, что хотя, по первоначальной информации, стрелка видели передвигавшегося с кем-то еще, по записям камеры видеонаблюдения заправки видно, что в автомобиле был только стрелок.

Префект добавил, что по-прежнему расследуется, мог ли быть кто-то на заднем сиденье Subaru.

Приступившие утром к работе сотрудники заправки вчера ночью не работали и не захотели комментировать случившееся.

Место происшествия, где были застрелены двое и ранены трое, находится на дороге Тууди-Раудтеэ, которая расположена в нескольких километрах от заправки.

По словам Кыпласа обстоятельства выстрелов в людей выясняются, но есть основание полагать, что вооруженный человек выстрелил в них с довольно близкого расстояния.

Сегодня около десяти часов там работала следственная группа, которая еще собирала улики. По словам Куузик, заднее стекло автомобиля «Жигули» было все в осколках. Мотоцикл лежал на боку. В кювете был синий Subaru - автомобиль стрелка.

По данным Pärnu Postimees, застреленная женщина работала в местной аптеке и ранения получили ее внуки.

Убитый 40-летний мотоциклист вчера вместе с друзьями отправился на Сааремаа открывать сезон. Проживающий вблизи Таллинна мужчина разъехался с друзьями в районе Лихула, направившись, видимо, на заправку.

Увидев, что на заправке врезавшийся в два автомобиля водитель пытается скрыться с места ДТП, он начал преследовать Subaru. Мотоциклист успел еще написать друзьям, что он преследует пьяного водителя.

Когда друзья получили сообщение, они спросили, поймал ли он его, тот ответил отрицательно. Сегодня друзья узнали о трагедии из новостей и пришли к старому железнодорожному полотну зажечь в память о нем свечи.