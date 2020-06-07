Nissan отзывает почти 2 млн машин: у них может открыться капот на ходу

Речь идет о проблеме с покрытием основной защелки капота: со временем оно может отслоиться от металла, который заржавеет, и защелка перестанет работать должным образом. Ранее компания уже трижды отзывала машины разных лет из-за этого дефекта.

В ноябре прошлого года Nissan сообщил об отзыве по всему миру примерно 450 тысяч автомобилей из-за утечки тормозной жидкости. Причиной этой утечки является дефект насоса антиблокировочной системы тормозов, а сама утечка в некоторых случаях может вызвать короткое замыкание и возгорание из-за попадания жидкости на электронную плату управления.