Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

б этом сообщил министр науки и техники страны Ван Чжиган на пресс-конференции по случаю публикации Белой книги "Борьба с COVID-19: действия Китая", cообщает РИА Новости.

Он заявил, что Пекин выполнит все обязательства, о которых говорил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По словам Вана Чжигана, сейчас в разработке находятся пять видов вакцин, некоторые из них уже проходят испытания. Приоритет в работе отдается безопасности, эффективности и доступности препаратов, подчеркнул он.