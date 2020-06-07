Медбрат и преподаватель из Таллинна: что известно о стрелке?

По данным коммерческого регистра, задержанный является членом правления компании, связанной с оказанием сестринской помощи.

До апреля прошлого года данный 32-летний мужчина, насколько известно редакции, был преподавателем на кафедре сестринского дела Таллиннской высшей школы здравоохранения. Также этот человек работал медбратом в Таллиннской детской больнице и Северо-Эстонской региональной больнице и помощником медбрата в Таллиннской скорой помощи.

Задержанный окончил Таллиннскую высшую школу здравоохранения по специальности медбрат. С позапрошлого года он учится на степень магистра в том же учебном заведении. Он также проходил дополнительные курсы, в том числе во Франции и Швейцарии.

Мужчина, застреливший вчера поздним вечером двух человек и ранивший троих, мужчина приобрел синий Subaru Legacy в 2015 году. Бывший владелец машины сказал, что не помнит имени покупателя, но помнит, что речь идет о медбрате.

О том, что задержанный работал в медицинской сфере, сегодня утром сообщил на пресс-конференции и ляэнеский префект Кайдо Кыплас. Также известно, что стрелок был связан с Кайтселийтом.

У Subaru, на которой стрелок вчера на заправке протаранил другие машины и стену здания, нет действующего техосмотра, его надо было пройти в апреле.

Ранее он был наказан в уголовном порядке в 2008 году. Тогда его обвиняли в том, что он вместе с товарищем в ночь на 21 апреля 2008 года открыл стрельбу из незарегистрированного оружия. На двоих они сделали несколько выстрелов в сторону дома, попав в кухонные окна двух квартир.

Попав в окна, в то время как в квартире находился человек, и стрельбой нарушив общественный порядок, покой и безопасность проживающих рядом людей, он совершил тяжкое нарушение общественного порядка.

Также его обвиняли в том, что он в 2005 году незаконно владел незарегистрированным пистолетом Parabellum P08 nr 2340 и 12 патронами. Он не сообщил в полицию о найденном оружии, не ходатайствовал о разрешении на приобретение оружия, не зарегистрировал оружие и патроны. Они были на его даче до 22 апреля 2008 года.

Также он хранил в своем доме 38,91 грамм взрывчатого вещества пентрита.