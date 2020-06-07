Галерея ⟩ В ночном пожаре погиб недавно вернувшийся домой из дома престарелых пожилой мужчина
В субботу поздно вечером пожилой мужчина погиб в пожаре в деревне Пёэгле волости Мульги. Сообщается, что он недавно вернулся домой после зимы, проведенной в доме престарелых. Он жил один, но о нем заботились соседи и социальные работники, пишет Sakala.
В субботу в 23.31 спаатели получили вызов в Пёэгле. Звонивший увидел за лесом в соседней деревне отсветы пламени.
Горел каменно-бревенчатый дом. К моменту прибытия спасателей на место, здание горело открытым пламенем, и крыша уже обрушилась. Во время работ по тушению пожара спасатели обнаружили в доме мертвого мужчину.
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, причина пожара пока неизвестна. Расследование также установит, был ли в здании дымовой датчик.
В 4.50 утра пожарные приехали, чтобы дотушить здание. На месте пожара работали спасательные команды Абья, Мыйсакюла, Нуя, Вильянди и Килинги-Нымме. Также прибыла скорая помощь.
В воскресенье утром участок ведущей к сгоревшему дому гравийной дороги - мокрый от воды, а придорожная трава вытоптана. На первый взгляд прохожий не заметит никаких других признаков трагедии. В двух соседних деревнях ничего не слышали о ночном происшествии.
Грустное зрелище открывается во дворе. Белая сирень, цветущая рядом с домом, стала коричневой.
В нескольких сотнях метров хозяйка третьей соседской фермы собирает морковь. Он знает о том, что произошло ночью, и шокирована тем, что произошло. Она тоже ночью ничего не слышала и только утром, когда спасатели провели последние работы, печальные новости дошли до нее.
Она говорит, что позавчера ее муж ходил посмотреть, нужно ли пожилому соседу что-нибудь - дрова или воду в комнату принести или в магазин сходить. Вчера дверь была заперта, в доме играло радио. «Он часто спал днем, старик же», - сказала женщина о своем пожилом соседе.
Она также знает, что плита в доме была новой. Не далее как в марте сына покойного велел построить новую печь. Топил ее жилец часто. По дыму, поднимающегося из трубы, соседи знали, когда он проснулся.
Погибший в огне пожилой мужчина родился в том же доме и прожил здесь всю свою жизнь.