В ночном пожаре в Вильяндимаа погиб мужчина

Поздно вечером в субботу, в 23.31, служба спасения получила вызов в Пёэгле волости Мульги. Звонивший увидел огонь за лесом в соседней дервене, пишет Sakala.
Горел каменно-бревенчатый дом. К моменту прибытия спасателей на место, здание горело открытым пламенем, и крыша уже обрушилась. Во время работ по тушению пожара спасатели обнаружили в доме мертвого мужчину.
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, причина пожара пока неизвестна. Расследование также установит, был ли в здании дымовой датчик.
В 4.50 утра пожарные приехали, чтобы дотушить здание.
На месте пожара работали спасательные команды Абья, Мыйсакюла, Нуя, Вильянди и Килинги-Нымме. Также прибыла скорая помощь.