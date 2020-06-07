В ночном пожаре в Вильяндимаа погиб мужчина

Горел каменно-бревенчатый дом. К моменту прибытия спасателей на место, здание горело открытым пламенем, и крыша уже обрушилась. Во время работ по тушению пожара спасатели обнаружили в доме мертвого мужчину.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, причина пожара пока неизвестна. Расследование также установит, был ли в здании дымовой датчик.

В 4.50 утра пожарные приехали, чтобы дотушить здание.