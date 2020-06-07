Вс, 7.06.2020
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  • В ночном пожаре в Вильяндимаа погиб мужчина

В ночном пожаре в Вильяндимаа погиб мужчина

Пожар. Фото иллюстративное и не связано с ночным пожаром

ФОТО: Elmo Riig

Поздно вечером в субботу, в 23.31, служба спасения получила вызов в Пёэгле волости Мульги. Звонивший увидел огонь за лесом в соседней дервене, пишет Sakala.

Горел каменно-бревенчатый дом. К моменту прибытия спасателей на место, здание горело открытым пламенем, и крыша уже обрушилась. Во время работ по тушению пожара спасатели обнаружили в доме мертвого мужчину.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, причина пожара пока неизвестна. Расследование также установит, был ли в здании дымовой датчик.

В 4.50 утра пожарные приехали, чтобы дотушить здание.

На месте пожара работали спасательные команды Абья, Мыйсакюла, Нуя, Вильянди и Килинги-Нымме. Также прибыла скорая помощь.

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