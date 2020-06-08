Пандемия создала новый мир. Каким он будет для нас?

Но с красными зонами сложнее. Даже если движение возможно, расходы будут велики.

«Больше нет такого, что EasyJet предлагает билеты за 30 евро. И я могу полететь с семьей на Канарские острова. Давайте прикинем: билет дешевый, но он может быть и дороже — шесть дней в карантине, тест на коронавирус за 200 евро и страховки. Если расходы на путешествие увеличатся, никто никуда не полетит», - полагает Тамкиви.

Не вызывает сомнений и то, что люди начнут больше бояться вмешательства в их частную сферу, чем до сих пор относительно безнаказанно занимались интернет-гиганты.

Коронавирусные приложения, которые на основании больших массив данных позволяют отслеживать передвижение зараженных, это то, что вызывает сопротивление.

По словам Тамкиви, есть много важных нюансов. Если Google, Apple или Microsoft попались на том, что собирали слишком много личных данных, то New York Times или Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщили об этом и били гигантов по пальцам.

Теперь ситуация иная: крупные компании разрешили приложения, которые сообщают в частном порядке, что вы имели контакт с каким-либо зараженным.

«Теперь я думаю, есть ли смысл не делиться этими данными с государством или Департаментом здоровья, которые могли бы их использовать. Шесть месяцев назад казалось очень плохой мыслью собирать местоположения людей в центральной базе данных. Теперь кажется, что мы все-таки должны это делать. Эти споры не прекратятся, они долгое время будут актуальными», - заявил Тамкиви.

В плане экономики страны, вероятно, могут пересмотреть производственные цепочки. Мировое производство масок не останется только в Китае.

В то же время Тамкиви отмечает, что если бы Эстония решила не зависеть от Германии и самостоятельно производить автомобили, у нее бы ничего не получилось. Некоторые производственные цепочки останутся глобальными.

«Возможно, изменятся потребительские привычки. Если шесть месяцев назад люди читали этикетки из-за зеленого мышления, то теперь есть дополнительный аргумент, чтобы посмотреть откуда эта слива или клубника, - говорит он. - Самой интересной в случае этого кризиса, на мой взгляд, является климатическая тема. Мне кажется, имеется достаточно научных оснований полагать, что люди спровоцировали изменение климата. Теперь мы имеем полугодичный эксперимент, когда человеческая деятельность изменилась. Было бы интересно посмотреть, что это значило — самолеты не летали и мы сидели дома. Привело ли это затишье к изменениям?»

Этот кризис доказал, что человечество способно поменять свое поведения, и если надо, люди могут сделать это в кротчайшие сроки.

«Теперь кажется немного странным обсуждение, является ли отказ от полиэтиленовых пакетов слишком большой травмой для общества. Если хотим, то можем», - добавил он.