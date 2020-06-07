Вс, 7.06.2020
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Ратас поблагодарил полицейских за задержание стрелка из Лихула

Peaminister Jüri Ratas

ФОТО: Sander Ilvest

Премьер-министр Юри Ратас выразил благодарность полицейским, которые смогли задержать преступника, застрелившего на автозаправке в Лихула двух человек.

«Произошедшее сегодня ночью в волости Ляэнеранна непередаваемо печально, - написал Ратас в социальных сетях. - Мои искренние соболезнования близким двух погибших, желаю скорого выздоровления пострадавшим, в том числе двум маленьким детям».

«Также выражаю благодарность департаменту полиции и погранохраны, благодаря оперативным действиям которого опасную ситуацию взяли под контроль. Стрелявший задержан, а теперь правоохранительные учреждения выяснят причины этого трагического события», - добавил Ратас.

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