Ратас поблагодарил полицейских за задержание стрелка из Лихула

«Произошедшее сегодня ночью в волости Ляэнеранна непередаваемо печально, - написал Ратас в социальных сетях. - Мои искренние соболезнования близким двух погибших, желаю скорого выздоровления пострадавшим, в том числе двум маленьким детям».