Ключ к вирусу Covid-19 может скрываться в гибельной пандемии "русского гриппа"

От смертельной пандемии до простуды: чему нас могут научить события 1889-90 годов. Об этом пишет Мэтт Ридли на страницах The Spectator.
Убийца прибыл с востока зимой, принося с собой жар, кашель, боль в горле, боли в мышцах, головная боль, а иногда и смерть. Он быстро распространился по всему миру, от города к городу, используя новые транспортные сети. Во многих городах улицы опустели, а магазины и школы закрылись. Миллион людей умер.
Пандемия "русского гриппа" 1889-90 годов может дать подсказки о том, что будет дальше - не в последнюю очередь потому, что, как полагают в последнее время, она тоже могла быть вызвана новым коронавирусом.
В дополнение к новым болезням Sars, Mers и Covid-19, есть еще четыре коронавируса, которые заражают людей. Все они вызывают простуду и являются причиной примерно одного из каждых пяти случаев насморка, остальные - риновирусы и аденовирусы. Насколько мы можем судить по их генам, два из этих коронавирусов произошли от африканских летучих мышей (один из них причудливо через альпак или верблюдов), а два от азиатских грызунов, один из них через крупный рогатый скот.
Последний, известный как OC43, является самым распространенным из простудных коронавирусов. Он приходит каждую зиму и, видимо, иногда повторно заражает людей, переболевших им раньше. В отличие от других трех, его происхождение не потеряно в глубине веков - известно, что он возник сравнительно недавно. Сравнивая его генетическую последовательность с последовательностью его близкого родственника, доктор Марк ван Ранст из Университета Лёвена в Бельгии и его коллеги подсчитали в 2005 году, что примерно в 1890 году у них был общий предок. Вероятно, это и есть дата, когда вирус впервые передался человеку.
Дата интригует, потому что в 1889-90 годах, как уже говорилось ранее, произошла страшная пандемия - самая тяжелая в XIX веке, вызванная респираторной инфекцией. Более того, ей предшествовала глобальная вспышка того, что в то время считалось плевропневмонией у крупного рогатого скота. Всегда предполагалось, что русский, или азиатский грипп 1889-90 годов действительно был формой гриппа. Но прямых доказательств этого нет, и некоторые симптомы кажутся не совсем подходящими для гриппа. Учитывая, как много людей заболели, что подразумевает слабый иммунитет, представляется вероятным, что это был новый для человеческого вида вирус, и совпадение датировок с видовым скачком ОС43 весьма показательно.
Предполагается, что первый случай произошел весной 1889 года в Бухаре, в Центральной Азии, но к октябрю были затронуты также Константинополь и Санкт-Петербург. В декабре военные госпитали в российской столице были переполнены, фабрики и мастерские были закрыты из-за нехватки рабочих, а "целые районы города были оставлены населением", согласно одному отчету. Симптомы, как говорили, включали головную боль, лихорадку, боль в костях, сыпь на лице и опухшие руки. Болезнь длилась пять или шесть дней, но иногда пациент оставался обессилевшим неделями.
В ноябре вирус достиг Парижа. К концу года, когда больницы были заполнены, пациентов стали размещать в военных казармах и палатках в городских парках. Многие школы были закрыты. В Вене школы закрывись рано на Рождество и оставались закрытыми до конца января. В Берлине сообщалось, что пострадали многие сотрудники почты. В Лондоне заболело так много адвокатов, что суды на какое-то время были закрыты. Однажды в январе в больнице Святого Варфоломея в лондонском Сити доктор Сэмюэл Уэст обнаружил, что в в приемном покое собралось более 1000 человек, большинство из которых мужчины.
В каждой стране столицы и портовые города страдали первыми и сильнее всего, потому что у них было самое оживленное железнодорожное и морское сообщение. Не были застрахованы и знаменитости: заболели русский царь, молодой король Испании, президент Франции, королева Швеции и лорд Солсбери. В Турине умер герцог Аоста, который некоторое время был королем Испании. Скончались немецкая императрица Августа и Лорд Нейпир. Газеты распространяли повсеместную тревогу.
Согласно современному анализу, уровень смертности достиг максимума на неделе, закончившейся 1 декабря 1889 года в Санкт-Петербурге, 22 декабря в Германии, 5 января 1890 года в Париже и 12 января в США. R0 был оценен в 2,1, а коэффициент смертности был где-то между 0,1% и 0,28%: цифры, аналогичные сегодняшней пандемии.
В современных газетных сообщениях говорится, что, как и сегодняшняя эпидемия, русский грипп, похоже, атаковал взрослых больше, чем детей, и в некоторых школах пострадали все учителя, тогда как ученики нет. Как и в случае с сегодняшним вирусом, сообщалось, что он поражает мужчин гораздо сильнее, чем женщин. Газеты были заполнены статистикой смертности, анекдотами и обнадеживающими редакционными колонками.
В 1890 году микробная теория заболеваний была далеко не общепринятой, и вирусы еще не отличали от бактерий. Гипотеза «миазма», которая обвиняла в таких пандемиях плохой воздух, оставалась популярной, а скорость, с которой болезнь распространилась по всему миру, по-видимому, указывала на что-то иное, нежели личный контакт, хотя на самом деле причиной были железнодорожные путешествия.
К марту 1890 года пандемия в большинстве мест уже угасала, так же, как и сегодня обычные простуды и грипп утихают к весне. Сезонная картина простуды и гриппа настолько поразительна, что не может быть совпадением тот факт, что сегодня пандемия также отступила во всем мире к маю, независимо от проводимой странами политики. Когда в северном полушарии началось лето 1890 года, вирус проник в южное полушарие, достигнув Австралии в марте. Он вернулся в Европу следующей зимой и спустя несколько лет.
Если OC43 был причиной пандемии 1889-90 годов - что, конечно, далеко не доказано - и учитывая, что сегодня он является причиной, вероятно, одного из каждых десяти простудных заболеваний, то он развился в сторону более низкой вирулентности. Легко увидеть, как это происходит с респираторными вирусами, которые передаются людьми, во ввремя общения и рукопожатий. Мутации, которые влияют на серьезность вируса, также имеют тенденцию влиять на то, передают ли люди его: если он отправляет вас в постель с ощущением слабости, вы не передадите его большому числу людей. В неизбежной борьбе за выживание более мягкие штаммы постепенно сменят более противные. Вот почему так много вирусов простуды поражают нас, но очень немногие убивают, за исключением, возможно, новых для нашего вида.
Возможно, степень иммунной реакции населения также помогает смягчить воздействие вируса, даже если не достигается полный и постоянный иммунитет. Похоже, сегодня существует некий перекрестный иммунитет, благодаря которому те, кто болел коронавирусными простудами, не заражаются Covid-19 или переносят его в легкой форме.
Здесь возникает тревожная мысль: предотвращает ли локдаун этот эволюционный процесс?
Наша судьба ясна: без вакцины или лекарства Covid-19 исчезнет, затем вернется, но станет менее смертоносным, пока в конечном итоге не станет неотличимым от любой другой простуды.