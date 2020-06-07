Ключ к вирусу Covid-19 может скрываться в гибельной пандемии "русского гриппа"

В ноябре вирус достиг Парижа. К концу года, когда больницы были заполнены, пациентов стали размещать в военных казармах и палатках в городских парках. Многие школы были закрыты. В Вене школы закрывись рано на Рождество и оставались закрытыми до конца января. В Берлине сообщалось, что пострадали многие сотрудники почты. В Лондоне заболело так много адвокатов, что суды на какое-то время были закрыты. Однажды в январе в больнице Святого Варфоломея в лондонском Сити доктор Сэмюэл Уэст обнаружил, что в в приемном покое собралось более 1000 человек, большинство из которых мужчины.

В каждой стране столицы и портовые города страдали первыми и сильнее всего, потому что у них было самое оживленное железнодорожное и морское сообщение. Не были застрахованы и знаменитости: заболели русский царь, молодой король Испании, президент Франции, королева Швеции и лорд Солсбери. В Турине умер герцог Аоста, который некоторое время был королем Испании. Скончались немецкая императрица Августа и Лорд Нейпир. Газеты распространяли повсеместную тревогу.

Согласно современному анализу, уровень смертности достиг максимума на неделе, закончившейся 1 декабря 1889 года в Санкт-Петербурге, 22 декабря в Германии, 5 января 1890 года в Париже и 12 января в США. R0 был оценен в 2,1, а коэффициент смертности был где-то между 0,1% и 0,28%: цифры, аналогичные сегодняшней пандемии.

В современных газетных сообщениях говорится, что, как и сегодняшняя эпидемия, русский грипп, похоже, атаковал взрослых больше, чем детей, и в некоторых школах пострадали все учителя, тогда как ученики нет. Как и в случае с сегодняшним вирусом, сообщалось, что он поражает мужчин гораздо сильнее, чем женщин. Газеты были заполнены статистикой смертности, анекдотами и обнадеживающими редакционными колонками.

В 1890 году микробная теория заболеваний была далеко не общепринятой, и вирусы еще не отличали от бактерий. Гипотеза «миазма», которая обвиняла в таких пандемиях плохой воздух, оставалась популярной, а скорость, с которой болезнь распространилась по всему миру, по-видимому, указывала на что-то иное, нежели личный контакт, хотя на самом деле причиной были железнодорожные путешествия.

К марту 1890 года пандемия в большинстве мест уже угасала, так же, как и сегодня обычные простуды и грипп утихают к весне. Сезонная картина простуды и гриппа настолько поразительна, что не может быть совпадением тот факт, что сегодня пандемия также отступила во всем мире к маю, независимо от проводимой странами политики. Когда в северном полушарии началось лето 1890 года, вирус проник в южное полушарие, достигнув Австралии в марте. Он вернулся в Европу следующей зимой и спустя несколько лет.

Если OC43 был причиной пандемии 1889-90 годов - что, конечно, далеко не доказано - и учитывая, что сегодня он является причиной, вероятно, одного из каждых десяти простудных заболеваний, то он развился в сторону более низкой вирулентности. Легко увидеть, как это происходит с респираторными вирусами, которые передаются людьми, во ввремя общения и рукопожатий. Мутации, которые влияют на серьезность вируса, также имеют тенденцию влиять на то, передают ли люди его: если он отправляет вас в постель с ощущением слабости, вы не передадите его большому числу людей. В неизбежной борьбе за выживание более мягкие штаммы постепенно сменят более противные. Вот почему так много вирусов простуды поражают нас, но очень немногие убивают, за исключением, возможно, новых для нашего вида.

Возможно, степень иммунной реакции населения также помогает смягчить воздействие вируса, даже если не достигается полный и постоянный иммунитет. Похоже, сегодня существует некий перекрестный иммунитет, благодаря которому те, кто болел коронавирусными простудами, не заражаются Covid-19 или переносят его в легкой форме.

Здесь возникает тревожная мысль: предотвращает ли локдаун этот эволюционный процесс?