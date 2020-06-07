СМИ: найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о COVID-19

По ее данным, власти КНР сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке якобы неизвестного заболевания уже после того, как по меньшей мере пять китайских лабораторий сделали вывод о существовании летального коронавируса.

В Caixin заявили, что один из исследовательских центров, изучавший образцы зараженных коронавирусом, подтвердил, что новое заболевание «заразное» еще в декабре. То есть в медиагруппе уверены, что на момент начала эпидемии в Китае знали также о способе передачи новой болезни от человека к человеку.

По данным Caixin, в Китае имел место быть приказ, который накладывал запрет на публикацию любых данных о “результатах тестирования патогенов или экспериментальной деятельности” без официального согласия. По данным исследователей, если бы Китай начал предпринимать действия хотя бы на три недели быстрее, это бы позволило уменьшить количество случаев инфицирования на 95%.