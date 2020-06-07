Туризм в Лапландии постепенно восстанавливается: что нужно знать

Эпидемия коронавируса сильно ударила по туристической отрасли Лапландии. Тем не менее, местные туроператоры с оптимизмом смотрят в будущее. Уже заметны признаки оживления отечественного туризма, и спрос на аренду коттеджей понемногу растет.

Представители компании Destination Lapland, занимающейся арендой коттеджей, говорят, что с учетом нынешней ситуации перспективы на данный момент светлые, а на коттеджи есть спрос.

«Лапландия является безопасным местом отдыха, как и Финляндия в целом. Отдых на лоне природы – это естественный способ соблюдать социальную дистанцию», - говорит исполнительный директор компании Destination Lapland Маури Киуру.

Правительство обновило рекомендации касательно туризма: путешествия внутри страны считаются безопасными, однако не стоит забывать о мерах предосторожности.

По словам Маури Киуру, отечественный спрос на коттеджи в этом году оказался даже выше, чем летом 2019-го. В то же время резко сократилось количество иностранных туристов.

«Иностранные клиенты отменили все бронирования на июнь. Июль пока остается открытым. Все зависит от официальных рекомендаций – мы сейчас говорим не только о финских властях, но о международной ситуации в целом».

Также в компании Lapland Hotels заметили, что спрос постепенно оживляется. Компания откроет сеть своих гостиниц после Иванова дня, 26 июня.

Ожидается рост спроса на коттеджи

В этом году ожидается сильный рост спроса на аренду коттеджей. Это уже заметили, например, в компании Saariselän keskusvaraamo, где уже на протяжении трех-четырех недель увеличивается число желающих забронировать коттедж на лето.

«Спрос превышает среднестатистические летние показатели. Финны вместо поездок за границу теперь путешествуют внутри страны», – говорит исполнительный директор компании Антти Канерва.

Многие гостинцы остаются закрытыми

Среди лапландских гостиниц Scandic и Hotelli Merihovi в Кеми останутся закрытыми как минимум до конца июня.