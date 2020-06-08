Видео ⟩ Коронаскука заставила эстонку обойти все улицы Тарту

Когда 12 мая склонная к авантюрам Стийна Кристал приехала из Швеции в Эстонию, ее поставили перед фактом, что в целях профилактики коронавирусной инфекции следующие две недели она должна избегать контактов с людьми. Поскольку просидеть все это время в четырех стенах ей показалось немыслимым, она взяла в руки карту и решила во время изоляционного периода пройти от начала до конца все улицы Тарту, рассказывает Postimees.
«Сначала я вышла на улицу, чтобы пробежаться, но после второго круга подумала, что должна как-то себя мотивировать. Затем дома я нашла карту Тарту 2015 года и стала изучать, как спланировать свой маршрут» - рассказала она. Девушка добавила, что с удовольствием пробежала бы все улицы, но поскольку спортивными способностями эстонского ультратриатлета Райта Ратасеппа она не обладает, то перешла на ходьбу.
Официально в Тарту 405,7 км дорог, но те, что добавляются с волостью Тяхтвере, Стийна не считала. Ее целью было 340 км, но для этого ей неизбежно нужно было пройти некоторые улицы два-три раза. «Улицу Няйтузе я пробегала не знаю сколько раз», - вспоминает она. И с тупиковыми улицами ничего не поделать — остается лишь повернуть назад. Таким образом, ее маршрут составил 414,7 км.
В среднем она преолодевала 29,6 км в день. И хотя Маарьямаа, не говоря уже о Тааралинне, не славятся горами, за время ее двухнедельного приключения набралось более 1800 метров подъема. Где-то Стийна бежала, а где-то просто шла.
Если местные отцы города заинтересованы дружелюбностью к пешеходам их административных единиц, Стийна в этом смысле является для них очень хорошим, если не лучшим источником информации. «Во многих местах в Тарту нет тротуаров, поэтому беговую дорожку приходилось искать между луж», - утверждает героиня. Она немного переживала из-за своих ног, так как специальных кроссовок, предназначенных для бега по асфальту, у нее не было. Поэтому девушка сжигала калории в основном в лесу. Тем не менее, серьезных проблем у нее не возникало, единственное, на одном пальце посинел ноготь.
Часто Стийна заканчивала свои прогулки поздно вечером, поэтому она хорошо знает, в каком районе у молодой женщины могут легко затрястись поджилки. «Самое подозрительное место за Яамамыйза, где находятся сады. Поскольку я боюсь собак, кое-где их лай меня действительно сильно пугал», - признается она и добавляет, что в то же время никакой чрезвычайной ситуации во время ее городской экспедиции не возникало.
Самой длинной была осуществленная в предпоследний день 49-километровая прогулка. Это было сделано для того, чтобы успеть все обойти город за 14 дней. «Однако, если посмотреть на карту города с каким-нибудь математиком и лучше продумать маршрут, то можно все сделать быстрее. Я лишь просто выходила на улицу каждое утро», - рассказывает Стийна, которая во время своего эксперимента развлекалась прослушиванием подкастов и музыки.
Взять на прогулку кого-нибудь из друзей ей не удалось. Однажды Стийна попыталась, но безрезультатно.
Ставить подобные эксперименты в других городах Стийна не собирается, но со своим бойфрендом из Латвии Кристиансом они придумали новое развлечение — пройти от начала до конца все туристические тропы RMK, а это около 1800 км. Рюкзак, палатка — и вперед.
Дом там, где есть палатка и велосипеды
Стийне Кристал нравится вести странствующий образ жизни. Во время учебы в университете в Дании она познакомилась с латышом Кристьяном, с которым последние четыре-пять лет они путешествуют.
«Мы стали путешествовать и обрели страсть к странствиям. В какой-то момент мы подумали: зачем посещать города, если в них все одинаково. Настоящую страну и культуру можно познать все-таки в природе. И поскольку это делало нас счастливыми, мы прекратили сидеть за компьютерами и стали повсюду путешествовать», - рассказывает Стийна, имеющая диплом по специальности «инженер-механик».
Вместе с возлюбленным они объездили всю Европу, также они проделали себе путь через джунгли Коста-Рики, с рюкзаком на спине преодолели 4300 км от Мехико до Канады.
В настоящее время пара не зарабатывает на этом, но в будущем надеется развиваться именно в сфере туризма. Пока они перебиваются случайными заработками. Например, Стийна периодически подрабатывает переводчиком, последнюю зиму они с Кристьянсом провели на горнолыжном курорте Швеции и там находили возможности для заработка.
«Делаем все постепенно. Поскольку мы живем в самодельном автокараване и кредитов не имеем, наши расходы зависят от того, чем мы в настоящий момент занимаемся», - заключает Стийна.