Видео ⟩ Коронаскука заставила эстонку обойти все улицы Тарту

«Сначала я вышла на улицу, чтобы пробежаться, но после второго круга подумала, что должна как-то себя мотивировать. Затем дома я нашла карту Тарту 2015 года и стала изучать, как спланировать свой маршрут» - рассказала она. Девушка добавила, что с удовольствием пробежала бы все улицы, но поскольку спортивными способностями эстонского ультратриатлета Райта Ратасеппа она не обладает, то перешла на ходьбу.

Официально в Тарту 405,7 км дорог, но те, что добавляются с волостью Тяхтвере, Стийна не считала. Ее целью было 340 км, но для этого ей неизбежно нужно было пройти некоторые улицы два-три раза. «Улицу Няйтузе я пробегала не знаю сколько раз», - вспоминает она. И с тупиковыми улицами ничего не поделать — остается лишь повернуть назад. Таким образом, ее маршрут составил 414,7 км.

В среднем она преолодевала 29,6 км в день. И хотя Маарьямаа, не говоря уже о Тааралинне, не славятся горами, за время ее двухнедельного приключения набралось более 1800 метров подъема. Где-то Стийна бежала, а где-то просто шла.

Пройденные Стийной Кристал улицы. ФОТО: Erakogu

Если местные отцы города заинтересованы дружелюбностью к пешеходам их административных единиц, Стийна в этом смысле является для них очень хорошим, если не лучшим источником информации. «Во многих местах в Тарту нет тротуаров, поэтому беговую дорожку приходилось искать между луж», - утверждает героиня. Она немного переживала из-за своих ног, так как специальных кроссовок, предназначенных для бега по асфальту, у нее не было. Поэтому девушка сжигала калории в основном в лесу. Тем не менее, серьезных проблем у нее не возникало, единственное, на одном пальце посинел ноготь.

Часто Стийна заканчивала свои прогулки поздно вечером, поэтому она хорошо знает, в каком районе у молодой женщины могут легко затрястись поджилки. «Самое подозрительное место за Яамамыйза, где находятся сады. Поскольку я боюсь собак, кое-где их лай меня действительно сильно пугал», - признается она и добавляет, что в то же время никакой чрезвычайной ситуации во время ее городской экспедиции не возникало.

Самой длинной была осуществленная в предпоследний день 49-километровая прогулка. Это было сделано для того, чтобы успеть все обойти город за 14 дней. «Однако, если посмотреть на карту города с каким-нибудь математиком и лучше продумать маршрут, то можно все сделать быстрее. Я лишь просто выходила на улицу каждое утро», - рассказывает Стийна, которая во время своего эксперимента развлекалась прослушиванием подкастов и музыки.

Взять на прогулку кого-нибудь из друзей ей не удалось. Однажды Стийна попыталась, но безрезультатно.

Ставить подобные эксперименты в других городах Стийна не собирается, но со своим бойфрендом из Латвии Кристиансом они придумали новое развлечение — пройти от начала до конца все туристические тропы RMK, а это около 1800 км. Рюкзак, палатка — и вперед.