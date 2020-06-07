Рейнсалу требует для стрелка максимально строгого наказания

По словам бывшего министра юстиции и нынешнего главы МИД Урмаса Рейнсалу, Микку Таррасте, застрелившему двух человек на автозаправке в Лихула, следует назначить максимально строгое наказание.
«Ужасное преступление. Соболезнования близким погибших от руки убийцы. Сил раненым жертвам. Благодарю полицейских за быстрое задержание преступника, - написал Рейнсалу в социальных сетях. - Убийца должен без задержки предстать перед судом и получить максимально строгое наказание. То, почему у лица, которое ранее, по словам полиции, было не в ладах с законом, была лицензия на оружие, нужно основательно расследовать».
Таррасте, убившему поздно вечером в субботу в Лихула двух человек, в 2008 году назначали наказание в порядке уголовного производства. Тогда его обвиняли в том, что в ночь на 21 апреля 2008 года он вместе с товарищем стрелял из нелегального оружия. Вдвоем они по очереди несколько раз выстрелили в направлении дома и попали в кухонные окна двух квартир.
В 2005 году он незаконно приобрел незарегистрированный пистолет Parabellum P08 nr 2340 и 12 пистолетных патронов. Он не сообщил префектуре полиции о найденном оружии, не ходатайствовал о лицензии на покупку оружия и не зарегистрировал оружие и патроны. Они находились на его даче до 22 апреля 2008 года. Мужчина в том числе хранил дома 38,91 грамма взрывчатого вещества пентрит. В тот раз ему назначили в качестве наказания штраф в 14 800 крон.