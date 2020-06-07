Рейнсалу требует для стрелка максимально строгого наказания

«Ужасное преступление. Соболезнования близким погибших от руки убийцы. Сил раненым жертвам. Благодарю полицейских за быстрое задержание преступника, - написал Рейнсалу в социальных сетях. - Убийца должен без задержки предстать перед судом и получить максимально строгое наказание. То, почему у лица, которое ранее, по словам полиции, было не в ладах с законом, была лицензия на оружие, нужно основательно расследовать».

Таррасте, убившему поздно вечером в субботу в Лихула двух человек, в 2008 году назначали наказание в порядке уголовного производства. Тогда его обвиняли в том, что в ночь на 21 апреля 2008 года он вместе с товарищем стрелял из нелегального оружия. Вдвоем они по очереди несколько раз выстрелили в направлении дома и попали в кухонные окна двух квартир.