В Лондоне 23 полицейских пострадали в столкновениях с протестующими

6 июня в центре британской столицы прошла демонстрация «Справедливость ради Джорджа Флойда». В полиции отметили, что в целом протесты прошли без происшествий, было лишь несколько задержаний.

Когда большинство протестующих к вечеру покинули центр Лондона, настроение толпы изменилось. Как сообщили в полиции, демонстранты перешли к насилию, начали запускать файеры и сигнальные ракеты в полицейских.

Для разгона беспорядков в район были направлены дополнительные полицейские силы в защитном снаряжении.

По словам представителя лондонской полиции Джо Эдвадса, в результате столкновений с протестующими за последние несколько дней травмы получили 23 сотрудника правоохранительных органов. 6 июня пострадали десять полицейских, в том числе сотрудница конной полиции, которая упала с лошади.