Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Стрельба в Лихула

В субботу поздно вечером на заправке по людям открыли стрельбу, в результате чего двое убиты, один взрослый и двое детей были ранены.

Полиция и прокуратура на сегодняшней пресс-конференции уточнили, что стрелок живет в Таллинне и был связан с Кайтселийтом, а пострадавшие маленькие дети в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Позднее стали известны и детали биографии 32-летнего убийцы - он работал во нескольких таллиннских больницах и до недавнего времени был преподавателем в медицинском учебном заведении.

Частично установлены предшествовавшие трагедии события: застреленный 40-летний мотоциклист перед смертью успел отправить друзьям сообщение.

О трагедии высказались и политики: Ратас поблагодарил полицейских за задержание стрелка, Хельме заявил, что такое событие в Эстонии кажется невероятным, а Рейнсалу требует для убийцы максимально строгого наказания.

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом, большинство из них в Таллинне.

Составлена шпаргалка для путешественников из Эстонии, с помощью которой можно узнать, какие страны на данный момент открыли границы и где действует карантин.

По мере того, как мир охватывала пандемия коронавируса, ученые все больше узнавали о его странном и опасном поведении. В то время как у многих больных наблюдался кашель, пропадало чувство вкуса и обоняния и повышалась температура, у других инфицированных болезнь ничем себя не проявляла, и они не догадывались, что стали носителями Covid-19.

Но нынешняя пандемия коронавируса - не последняя, поскольку, по словам исследователей, нарастающее вторжение человека в дикую природу ощутимо повышает риск возникновения пандемий наподобие нынешней вспышки Covid-19.

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