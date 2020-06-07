Застреленная в Лихула женщина была местным аптекарем

По словам волостного старейшины Ляэнеранна Микка Пиккметса, погибшую женщину звали Юлле, она более 30 лет проработала в местной аптеке. По данным волостного старейшины, вторая жертва, мотоциклист, погнавшийся за нетрезвым водителем, не был местным жителем, передает ERR.
Также ранен находившийся за рулем супруг Юлле и находившиеся в их автомобиле внуки в возрасте 3 и 5 лет. Дети в тяжелом, но стабильном состоянии и находятся в больнице.
По словам Пиккметса, волость готова предложить пострадавшим поддержку и кризисные консультации.