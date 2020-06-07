Вс, 7.06.2020
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Застреленная в Лихула женщина была местным аптекарем

Место происшествия в Лихула.

ФОТО: Lilli Tölp

По словам волостного старейшины Ляэнеранна Микка Пиккметса, погибшую женщину звали Юлле, она более 30 лет проработала в местной аптеке. По данным волостного старейшины, вторая жертва, мотоциклист, погнавшийся за нетрезвым водителем, не был местным жителем, передает ERR.

Также ранен находившийся за рулем супруг Юлле и находившиеся в их автомобиле внуки в возрасте 3 и 5 лет. Дети в тяжелом, но стабильном состоянии и находятся в больнице.

По словам Пиккметса, волость готова предложить пострадавшим поддержку и кризисные консультации.

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