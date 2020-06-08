Каур Маран: мы сами спровоцируем вторую волну

Ослабление ограничений — это, безусловно, здорово, всегда приветствуемо и крайне важно с экономической точки зрения. Но мне кажется, что с приходом лета люди начинают забывать: новые свободы не означают, что вирус куда-то исчез. Да, (сейчас!) каждый день добавляется лишь по несколько новых диагнозов, в условиях ограничений число новых заражений взято под контроль, но ясно и то, что при наличии послаблений цифры могут вновь поползти вверх.

При этом вызывает недоумение заявление премьер-министра на инфочасе Рийгикогу о том, что «он согласен, что будет вторая волна», вопрос лишь в том, когда. Это трудно предсказать. Но, кажется, что о самом главном забыли.

Как сказал в консультативном совете Postimees и Академии наук профессор Таллиннского технического университета Яан Калда, который смоделировал течение заболевания: в СМИ и в других местах обсуждают то, будет ли вторая волна и если да, пройдет она как цунами или примет более спокойную форму. В то же время, похоже, никто не осознает, что появление и форма второй волны — это не закон природы, это напрямую результат нашего поведения. «Если пустим все на самотек, то будет цунами, да такое, что мало не покажется», - подтверждает Калда.

Такое чувство, что люди не понимают, что при ослаблении ограничений на их плечи ложится еще большая ответственность за предотвращение взрывного распространения заболевания. Это означает не только соблюдение безопасной дистанции и мытье рук, но и обдуманное поведение во всем. Конечно, я надеюсь, что во мне сейчас пробудилась Филифьонка, которая боится катастроф, и ситуация не такая плачевная, но глядя на поведение людей в магазинах, я начинают опасаться, что вторую волну не придется долго ждать. После глотка свободы, который вот-вот нам удалось сделать, перспектива этим летом из-за коронавируса просидеть дома кажется особенно мрачной.

Как подчеркивали многие эксперты: на самом деле мы должны говорить не о выходе из чрезвычайного положения, а о стратегии проживания вместе с вирусом, где снятия ограничений сопровождались бы какими-то дополнительными требованиями. Если это означает, что люди могут больше передвигаться, а экономика растет и нет новой эпидемии, возможно, ценность представляет маска для лица. Речь не идет о формировании социальной нормы, это временная мера — в какой-то момент эпидемия и кризис пройдут. Аргументы «я не хочу» или «ходить в маске бессмысленно» крайне безответственны. И маска здесь лишь один из примеров.