Немцы будут резервировать места на балтийских пляжах через приложение

Для посещения ряда германских пляжей на Балтийском море будет необходимо подать заявку через специальное приложение для смартфонов, заявил глава правительства земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер, передает Deutsche Welle.
Власти будут контролировать доступ на пляжи и не допустят, чтобы отдыхающим пришлось "тесниться подобно сардинам в банке", заверил он.
Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, коронавирусом заразились почти 7 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 400 тысяч человек, выздоровели более 3,4 млн.