Немцы будут резервировать места на балтийских пляжах через приложение

Власти будут контролировать доступ на пляжи и не допустят, чтобы отдыхающим пришлось "тесниться подобно сардинам в банке", заверил он.

Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, коронавирусом заразились почти 7 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 400 тысяч человек, выздоровели более 3,4 млн.