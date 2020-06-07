Вс, 7.06.2020
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Немцы будут резервировать места на балтийских пляжах через приложение

Пляж Пярну. Иллюстративное фото.

ФОТО: URMAS LUIK / PARNU POSTIMEES /

Для посещения ряда германских пляжей на Балтийском море будет необходимо подать заявку через специальное приложение для смартфонов, заявил глава правительства земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер, передает Deutsche Welle.

Власти будут контролировать доступ на пляжи и не допустят, чтобы отдыхающим пришлось "тесниться подобно сардинам в банке", заверил он.

Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, коронавирусом заразились почти 7 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 400 тысяч человек, выздоровели более 3,4 млн.

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