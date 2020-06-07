Полиция: в обстрелянной в Лихула машине было пять человек
Комментируя сегодня во второй половине дня ночные события в Лихула, глава Пярнуского полицейского отделения Юллар Кютт уточнил, что в машине, по которой 32-летний мужчина открыл огонь, находилось пять человек. Об этом пишет Pärnu Postimees.
«К настоящему моменту установлено, что в попавшей под огонь машине было всего пять человек: 58-летний мужчина, 61-летняя женщина и дети в возрасте трех, пяти и девяти лет. Женщина и мужчина в машине были их бабушкой и дедушкой», - сказал Кютт.
61-летняя женщина умерла от полученных травм, а трехлетний и пятилетний ребенок находятся в тяжелом состоянии в больнице. 58-летний мужчина сегодня утром был отпущен на домашнее лечение. По данным полиции, машина скорой помощи на месте проверила девятилетнего ребенка - с ним все было в поряде, и его передали родителю.
Насколько известно редакции газеты, погибшая женщина долгое время была местным аптекарем.
По данным полиции, погибшему мотоциклисту было 40 лет.
"Распространившаяся информация о том, что в Subaru помимо стрелка был другой человек, не подтвердилась - насколько известно полиции, стрелок был в машине один», - сказал Кютт.
32-летний мужчина накануне вечером устроил аварию на заправке вблизи Лихула, повредив две машины и стену заправочной станции.
В центр тревоги об аварии на заправочной станции сообщили в 21.45. Примерно через десять минут в центр тревоги позвонил мотоциклист, который сказал, что увидел на заправке автомобиль, который устроил аварию и уехал с места происшествия.
По данным полиции, мотоциклист поехал за машиной. Около 22:00 в центр тревоги сообщили, что слышны выстрелы, и около 22:10 поступила информация о том, что мотоциклист, возможно, был застрелен.
«Первый полицейский патруль прибыл на место через 20 минут после того, как мы получили информацию о возможной стрельбе», - объяснил Кютт.
32-летний мужчина, задержанный в качестве подозреваемого, был членом Кайтселийта в течение многих лет, но был исключен из организации в 2013 году.