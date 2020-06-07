Полиция: в обстрелянной в Лихула машине было пять человек

«К настоящему моменту установлено, что в попавшей под огонь машине было всего пять человек: 58-летний мужчина, 61-летняя женщина и дети в возрасте трех, пяти и девяти лет. Женщина и мужчина в машине были их бабушкой и дедушкой», - сказал Кютт.

61-летняя женщина умерла от полученных травм, а трехлетний и пятилетний ребенок находятся в тяжелом состоянии в больнице. 58-летний мужчина сегодня утром был отпущен на домашнее лечение. По данным полиции, машина скорой помощи на месте проверила девятилетнего ребенка - с ним все было в поряде, и его передали родителю.

Насколько известно редакции газеты, погибшая женщина долгое время была местным аптекарем.

По данным полиции, погибшему мотоциклисту было 40 лет.

"Распространившаяся информация о том, что в Subaru помимо стрелка был другой человек, не подтвердилась - насколько известно полиции, стрелок был в машине один», - сказал Кютт.

32-летний мужчина накануне вечером устроил аварию на заправке вблизи Лихула, повредив две машины и стену заправочной станции.

В центр тревоги об аварии на заправочной станции сообщили в 21.45. Примерно через десять минут в центр тревоги позвонил мотоциклист, который сказал, что увидел на заправке автомобиль, который устроил аварию и уехал с места происшествия.

По данным полиции, мотоциклист поехал за машиной. Около 22:00 в центр тревоги сообщили, что слышны выстрелы, и около 22:10 поступила информация о том, что мотоциклист, возможно, был застрелен.

«Первый полицейский патруль прибыл на место через 20 минут после того, как мы получили информацию о возможной стрельбе», - объяснил Кютт.