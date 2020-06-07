Tallink с воскресенья переводит судно Isabelle на другую линию

Сейчас единственную линию Эстония-Швеция обслуживает принадлежащее концерну судно Regal Star, обеспечивающее непрерывность грузоперевозок между странами, сообщил Tallink.

Regal Star в порядке исключения при ЧП перевозило пассажиров с автомобилями и перевозит их и сейчас, предлагая транспортное сообщение людям, которым и в условиях пандемии нужно было срочно попасть из одной страны в другую.

По сообщению компании, за последние недели спрос на грузоперевозки вырос и для того, чтобы обеспечить всем пассажирам и грузоперевозчикам возможность соблюдать требуемую дистанцию, Tallink решил на период с воскресенья по 31 августа вывести на линию Палдиски-Капельшер дополнительное судно.

Как и Regal Star, Isabelle будет перевозить преимущественно грузы, но также пассажиров с автомобилями, которым нужно воспользоваться сообщением между Эстонией и Швецией с нетуристическими целями.

По словам председателя правления Tallink Grupp Пааво Ныгене, на борту Isabelle, как и на других судах Tallink, усилены меры безопасности, но предлагаются в ограниченном объеме питание и возможность совершать покупки. «На Isabelle более 600 пассажирских кают, так что всем пассажирам хватит места для безопасного и комфортного путешествия», - отметил Ныгене.

Первый рейс Isabelle из Палдиски в Капельшер отправится в 18 часов по эстонскому времени в воскресенье. С понедельника рейсы Isabelle будут начинаться по понедельникам, средам и пятницам в 21 из Капельшера, а из Палдиски — по вторникам и четвергам в 21 час и по воскресеньям в 18 часов. По субботам рейсов не будет.