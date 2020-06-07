В комитете Госдумы РФ по обороне заявили об антироссийском характере маневров НАТО на Балтике

"Эти учения проходят возле границ Российской Федерации. И они явно направлены против России. В противном случае эти учения не проводились бы близи наших границ", - заявил Красов.

Он назвал эти маневры на фоне коронавируса несвоевременными.

"Мировое сообщество еще не справилось с эпидемией коронавируса. Не лучше НАТО сейчас заняться этим вопросом?" - сказал Красов.

Ответом на маневры НАТО на Балтике он назвал проведение "учений на территории Российской Федерации и дальнейшее развитие Вооруженных сил России".

В военно-морских учениях НАТО BALTOPS задействовано не менее 29 кораблей, 29 самолетов и вертолетов, сообщило ранее Европейское командование вооруженных сил США. В них примут участие около трех тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также двух партнеров альянса: Швеции и Финляндии.

В учениях, которые продлятся до 16 июня, будут задействованы зашедшие в Балтийское море две оперативные корабельные группы альянса - Первая постоянная военно-морская группа НАТО и Первая постоянная минно-тральная группа НАТО.